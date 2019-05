Amici 18, Tish in finale? Polemica su Instagram: “Merito di Rudy”

Finale Amici 2019: Tish travolta dalla polemica, cosa c’entra Rudy Zerbi?

Tish sarà tra i finalisti di Amici 18? La cantante, ieri sera, è stata la seconda ad aver ottenuto la maglia per la semifinale: i professori sono dalla sua parte. Con le sue esibizioni, ha convinto davvero tutti, anche i giudici d’eccezione della puntata: Emma Marrone, Mara Venier e Gerry Scotti hanno espresso solo pareri positivi sulla cantante dai capelli arancioni. Tish ha meritato un posto per la semifinale, nonostante gli altri concorrenti erano convinti che non ce l’avrebbe fatta. Una grande sorpresa, per loro, soprattutto per Giordana Angi, che dovrà sfidarsi ancora contro di lei. E magari si ritroveranno l’una contro l’altra anche alla finale di Amici 2019!

Tish alla finale per merito di Rudy Zerbi? L’accusa

Dopo la rivolta per salvare Tish, adesso è scoppiata una polemica sul profilo Instagram di Amici di Maria De Filippi: secondo non pochi follower, la cantante sarebbe riuscita a restare nel programma solo grazie a Rudy Zerbi. Una convinzione, questa, che non ha nemmeno un fondo di verità: il voto di Zerbi riesce ovviamente a influenzare la media, ma non in maniera decisiva. Se Tish è arrivata alla semifinale di Amici 18 significa che anche altri insegnanti (come Stash e Alex Britti, solo per fare due nomi) credono che la cantante sia dotata di talento e che meriti di andare avanti più di altri.

Serale Amici news, gli attacchi a Tish

Questi sono stati i messaggi più frequenti scritti su Instagram contro Tish e Rudy Zerbi: “Tutto merito di Rudycolo”; “Tish, è già molto che sei arrivata alla semifinale!”; “Onestamente preferisco tutti tranne che lei”; “Ma speriamo che non arrivi in finale. Antipatica e arrogante!”. A proposito di Tish: ieri abbiamo avuto la conferma che con Alberto Urso non c’è stato alcun tipo di riavvicinamento, visto che lui ha preso una cotta per un’altra ragazza. Cos’altro bisogna sapere su Amici di Maria De Filippi? Abbiamo scoperto che Rafel ha avuto un infortunio e rischia di non ballare durante la penultima puntata.