Semifinalisti Amici 18: “Faranno grandi cose, spaccheranno fuori”

Novità semifinalisti Serale Amici 18: una grande prova da affrontare per cantanti e ballerini

I semifinalisti di Amici 2019 si stanno preparando al meglio per affrontare la prossima puntata del Serale. Non sarà facile, per loro, superare le nuove sfide e i colpi di scena sono sempre dietro l’angolo. Non è ancora chiaro quale sarà il meccanismo: se sarà lo stesso della diretta precedente o se invece cambierà totalmente. Al momento non si sa nemmeno se verrà riconfermata la giuria d’eccezione composta da Emma Marrone, Mara Venier e Gerry Scotti o se invece Maria De Filippi inviterà altri personaggi di spicco della televisione e della musica italiana. Un’ottava puntata di Amici 18 avvolta nel mistero. Fino a questo momento.

Messaggio speciale di Mameli ai cantanti di Amici 2019: ecco cos’ha detto dopo l’eliminazione

Mameli – che ha fatto diverse confessioni importanti dopo l’eliminazione – ha detto qualche parola in più sui semifinalisti del Serale di Amici, soprattutto sui cantanti: “Auguro il meglio a Giordana. Ma sono sicuro che farà grandi cose. Ma anche Alberto e Tish. Se lo meritano. Faranno grandi cose in queste due settimane. Fuori spaccheranno”. Mameli ha accettato la sconfitta. Se lo aspettava. E vorrebbe veder trionfare nella categoria canto Giordana Angi. Anche Umberto Gaudino ha espresso dei pareri sui semifinalisti e ha fatto delle rivelazioni inaspettate sul suo passato.

Serale Amici news: Tish arriverà fino alla fine? La polemica

Chi saranno i finalisti di Amici 2019? E soprattutto quanti ne saranno? Potrebbero esserne quattro o tre. Molti si stanno chiedendo se Tish ce la farà e altri hanno protestato perché convinti che Rudy Zerbi possa riuscire con le sue sole forze a mandarla fino all’ultima puntata. Storie dell’altro mondo! Se Tish dovesse riuscire ad arrivare alla finale, sarebbe solo ed esclusivamente per merito suo, per i professori che credono nel suo talento e per il pubblico a casa.