Serale Amici 2019, Umberto dietro le quinte: “Non ero felice”

Amici news, Umberto fa una confessione sulla sua esperienza televisiva

Umberto Gaudino ha lottato fino alla fine per poter accedere alla semifinale di Amici 2019. Ma non ce l’ha fatta. Nella settima diretta ha dovuto affrontare Alberto Urso, un vero e proprio colosso. La vittoria del tenore era pressoché prevedibile, ma il ballerino di latino-americano ha comunque dato il meglio di sé, regalando uno spettacolo di altissimo livello. Per lui, tutti i ballerini professionisti hanno abbandonato le quinte per applaudirlo. Ci sono state anche lacrime di commozione. Umberto di Amici 18 ha fatto un percorso stupendo e certamente troverà il suo spazio nel mondo della danza. Maria De Filippi lo vorrebbe persino come professionista! Umberto potrebbe decidere di non declinare questo suo invito.

Serale Amici 18, la commozione di Umberto Gaudino

Dopo la sua eliminazione e le parole di Maria, Umberto ha parlato – trattenendo a fatica le lacrime – della sua magnifica esperienza ad Amici 2019: “Questa è stata la svolta. Amici mi ha dato la possibilità di mettermi in gioco e di credere in me stesso, di affrontare i miei limiti per essere felice. Non ero felice di quello che facevo prima. Non smetterò di dire grazie per questa opportunità”. Ha poi parlato – e questa volta sono scese tutte le lacrime! – dei suoi compagni di squadra (lo ha fatto anche Mameli): “Mi mancherà parlare con loro, condividere le cose con loro. Un in bocca al lupo a tutti i ragazzi in gara, siete straordinari, tutti bravissimi. Io mi sono legato di più con Alberto e Giordana. Sono straordinari. Ho imparato molto da loro”.

Il bellissimo ricordo di Umberto di Amici 2019

Umberto Gaudino ha poi fatto un’altra confessione: “La cosa che non dimenticherò mai è lavorare in sala con i ballerini professionisti durante la settimana: l’energia e i consigli, l’aiutarsi a vicenda; erano lì, erano presenti. Hanno quella voglia di fare, di migliorarsi, di portare a casa un bel prodotto”. Intanto, fuori dalla scuola di Amici di Maria De Filippi, è scoppiata una polemica su Tish e Rudy Zerbi!