Umberto dopo Amici, il ballerino ha lasciato il segno: le parole inaspettate

Amici 2019, Umberto Gaudino eliminato: i ballerini professionisti commossi

L’eliminazione di Umberto Gaudino da Amici 2019 ha commosso i ballerini professionisti del talent show che – come forse ricorderete – ieri sono entrati in studio per tributargli un fragoroso applauso. Oggi Umberto ha lasciato Roma e si è ricongiunto con i suoi famigliari, e non ha mai smesso di aggiornare i fan e di condividere tra le storie Instagram i messaggi dedicatigli dai ballerini della trasmissione: il più lungo e sentito è stato quello di Andreas Muller ma Umberto ha condiviso anche le dediche di Elena D’Amario, Virginia Tomarchio e molti altri che puntata dopo puntata contribuiscono a rendere lo spettacolo di Canale 5 sempre più bello e coinvolgente. Ma veniamo al dunque.

Umberto dopo Amici 2019: le parole di Andreas Muller

“Sei stato parte fondamentale del mio percorso – queste le parole che Umberto ha speso per Andreas che intanto pare sempre più felice con Veronica Peparini – e non smetterò mai di ringraziarti per tutto quello che hai fatto per me. Sei una persona eccezionale! Grazie grazie grazie! Tvb e ci rivedremo presto… è una promessa. Sei il mio insegnante ora, non lo dimenticare”. Il post di Andreas è stato molto più lungo, perciò ve ne riproponiamo solo uno stralcio: “Allora, non è solito da me sbilanciarmi – ha così esordito l’ex vincitore di Amici di Maria De Filippi –, ma quando lo faccio è perché credo sia giusto! Ho passato tantissimo tempo in sala con @umbertusss [Umberto Gaudino, ndr] e […] il suo è stato un percorso pazzesco. Sei una persona splendida! La tua crescita è stata visibile giorno per giorno a vista d’occhio […] hai affrontato ogni sala prove col sorriso, tutti giorni […] ti stimo e […] per me sei un talento […] dovevi solamente credere un po’ di più in te stesso, perché non ti manca nulla […] Buona fortuna per tutto”. Chissà come avrà reagito Andreas a quanto accaduto ieri in studio: a giudicare da queste parole pare infatti che se avesse potuto si sarebbe schierato totalmente a difesa di Umberto.

I ballerini professionisti innamorati di Umberto: parole bellissime dopo il Serale

Elena D’Amario ha dedicato al ballerino un messaggio con su scritto il suo nome e associando a ogni lettera di quest’ultimo degli agettivi: “Unico Maturo Bello Eclettico Raggiante Travolgente Onesto I will miss you. Welcome to the family“. “Un sorriso – queste invece le parole di Angelo Recchia – che ti apre il cuore e un talento fuori dal comune! A te tutta la mia stima e il mio rispetto”; parole a cui Umberto ha risposto visibilmente commosso e pieno di riconoscenza: “Conoscervi e ballare al vostro fianco è stata la realizzazione di un sogno. Grazie di cuore!”. “Mi mancherai tanto tanto”, ha invece scritto Virginia Tomarchio, a cui Gaudino ha risposto con un “Anche tu” che mostra anche in questo caso il rapporto che il ballerino di latino-americano ha instaurato con il corpo di ballo della trasmissione; è stato fantastico a questo punto che Maria De Filippi gli abbia fatto quella bellissima sorpresa.