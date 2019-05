Umberto Gaudino eliminato settima puntata Amici: la sorpresa di Maria De Filippi

Amici settima puntata, Umberto Gaudino eliminato da Alberto Urso

L’eliminato della settima puntata di Amici 2019 è Umberto Gaudino che ha dovuto lasciare il talent show a un passo dalla semifinale. Come immaginavamo, lo ha fatto nel migliore dei modi, cioè ballando in maniera stratosferica e conquistando il pubblico in studio e a casa: tutte le sue performance infatti sono state convincenti e nonostante la stanchezza accumulata per via della preparazione della sfida iniziale con Mameli non ha perso mai la concentrazione e ha sempre dato il massimo in tutte le prove. Così come ha fatto durante tutto il programma, a cui – come tutti ormai saprete – ha partecipato per mettersi in gioco e misurarsi in altri stili: più di ogni altro infatti Umberto è stato in grado di sperimentare e migliorarsi continuamente.

Le parole di Maria De Filippi dopo l’eliminazione di Umberto

Sconfitto da Alberto Urso, Umberto ha ricevuto tantissimi complimenti e una proposta speciale da parte di Maria De Filippi: “A differenza di Alessandra tu a me non hai mai stancato. Banca 5 quest’anno mette a disposizione tre borse di studio importanti e tu hai tutte le carte per poterne avere una; qualora non l’avessi o qualora tu non andassi a studiare all’estero, qua c’è sempre posto per te. Parlo anche a nome di Giuliano, ne sono convinta”. State certi che il ballerino diventerà uno dei professionisti e che accetterà questa fantastica proposta: perché rinunciarvi, d’altronde, se tutti quelli che l’hanno ricevuta finora hanno potuto ballare sia in Italia sia nel resto del mondo? Una cosa insomma non esclude l’altra.

Umberto eliminato da Amici, da concorrente a ballerino professionista: i ringraziamenti

“Ringrazio tutti loro – questa la risposta di Umberto – perché avere la posibilità di ballare con professionisti del genere è stata un’esperienza indimenticabile. Ringrazio Giuliano: sei stato un punto di riferimento ed è stato un onore lavorare con te e per te. Da ballerino di latino per me tutto questo era surreale. Ringrazio la commissione, a prescindere dalle ultime cose, per essere stati sempre positivi e per avermi dato dei consigli che mi hanno fatto crescere. Ringrazio te, Maria, perché non ti limiti a condurre: tu sei con noi in tutto il percorso. Ringrazio tutti, siete straordinari. Voi [rivolto al pubblico, ndr] vedete solo questo ma qui c’è una grande famiglia”.

La puntata per lui non è stata facilissima, viste le parole di Alessandra Celentano che hanno mandato su tutte le furie anche Veronica Peparini e che hanno spinto a intervenire persino Maria; nonostante questo Umberto è riuscito non solo a ballare benissimo ma anche a non perdere mai l’ottimismo e a mostrare sempre il sorriso dopo ogni critica. Prima di proporvi il riassunto della settima puntata del Serale non possiamo che augurargli una carriera lunga e ricca di soddisfazioni e di successi, come merita solo chi conosce il sacrificio. Ma veniamo alle sfide dei quattro gironi.

Tutte le sfide del I girone: primo semifinalista Rafael Quenedit

Giordana ha cantato Ti avrei voluto bene veramente; Vincenzo ha ballato sulle note di Can’t stop the feeling; Tish ha cantato All About That Bass; Umberto ha ballato un mashup di Pony e It’s raining men; Alberto ha cantato Your Song; Rafael ha ballato una coreografia sulla storia di Lili Elbe.

Il primo girone è stato vinto da Rafael Quenedit che è riuscito a conquistare la giuria con la coreografia bellissima di Giuliano Peparini sulla storia di Lili Elbe: una performance stupenda che ha confermato il talento del ballerino cubano e l’immensità del maestro; la Celentano ovviamente ha applaudito con forza e sfoggiando un sorriso di quelli che poche volte abbiamo visto. Una bellissima esibizione ha chiuso la prima parte del programma: tutti i ragazzi, tranne Umberto che non ha potuto fare le prove perché impegnato in settimana con la sfida con Mameli, hanno ballato e cantato con Raffaella Carrà. Vediamo ora le sfide del secondo girone.

Tutte le sfide del II girone: seconda semifinalista Tish

Alberto ha cantato Mama; Umberto ha ballato sulle note di Natural; Giordana ha cantato La differenza tra me e te; Vincenzo ha ballato sulle note di L’isola che non c’è; Tish ha cantato Angel.

Dopo la quinta esibizione Tish e Alberto si sono piazzati entrambi primi e sono andati al ballottaggio, il primo cantando Perfect, la seconda cantando Shallow: solo dopo questa sfida Tish è riuscita a conquistare i professori e ad assicurarsi la seconda maglietta disponibile; una vittoria incredibile, se pensate che Alberto è amatissimo anche dagli insegnanti, e che ha fatto piangere anche qualcuno.

Tutte le sfide del III girone: terza semifinalista Giordana Angi

Giordana ha cantato Dedicato; Umberto ha ballato una coreografia su una storia vera sulle note di Il cielo in una stanza; Alberto ha cantato Parla più piano; Vincenzo ha fatto una prova d’improvvisazione sulle note di Vivere e Strada facendo per raccontare la storia di uomo che dopo un’estenuante ricerca ha trovato lavoro.

I primi due in classifica, Alberto e Giordana, sono stati poi votati dai professori che hanno dovuto decidere a chi assegnare la terza maglia della semifinale: a vincere è stata Giordana che – ricordiamolo – prima dell’inizio di Amici 2019 aveva fatto i provini per cinque anni di fila.

Tutte le sfide del IV girone: quarto semifinalista Vincenzo Di Primo

Alberto ha cantato Accanto a te; Umberto ha ballato; Vincenzo ha ballato sulle note di Notte prima degli esami.

Il vincitore del quarto girone è stato Vincenzo che ci è parso preoccupato e pensieroso per tutta la puntata: anche Timor lo ha notato e glielo ha fatto presente ma lui ha negato con un sorriso. Ci siamo sbagliati tutti? Chissà; fatto sta che Vincenzo è riuscito a fare un passo ancor più deciso verso il suo sogno e lo ha fatto nel migliore dei modi.

La sfida finale tra Alberto Urso e Umberto Gaudino

La sfida finale è avvenuta tra Alberto e Umberto che sono stati aiutati il primo da Vincenzo e Tish, il secondo da Giordana e Rafael. La decisione è stata affidata al televoto, al Var e ai professori per un totale di tre punti: il primo punto del televoto è andato ad Alberto, come gli altri due. La puntata è stata piena di esibizioni stupende, molto movimentata e anche bella da vedere, fatta eccezione per qualche lite che comunque è da mettere in conto per un programma come questo. Staremo a vedere domani il verdetto dello share!