Tish, al Serale di Amici lacrime per la cantante: le parole di Alberto Urso

Amici 2019, Tish sorprende lo studio e batte Alberto Urso

Al Serale di Amici 2019 questa sera Tish è stata una delle protagoniste assolute e ha portato in studio tutta sé stessa. Certo, tutti sono stati bravissimi ma lei è riuscita a sorprendere i professori nel secondo girone arrivando a battere persino Alberto Urso con un pezzo davvero difficile: casomai ve lo foste perso, Tish e Alberto si sono piazzati entrambi al primo posto e alla fine hanno dovuto scontrarsi per ottenere una delle cinque magliette della semifinale; se Alberto ha cantato Perfect, in modo non proprio entusiasmante rispetto alle altre sue performance, Tish ha cantato Shallow coinvolgendo tutti e facendo quasi commuovere Gerry Scotti, Stash Fiordispino e lo stesso tenore che in effetti subito dopo ha voluto spendere poche parole per la cantante.

Le parole di Alberto per Tish: “Sono contento”

All’inizio Tish si è detta molto sorpresa – “Pensavo comunque di non superare Alberto, però ci sta” – ma non era ancora arrivato il momento della sfida: la cantante infatti aveva semplicemente cantato benissimo il pezzo che le spettava nel terzo girone, Angel. Dopo però è riuscita in quello che nessuno avrebbe mai immaginato, a convincere cioè i professori molto di più di Alberto; la sconfitta non ha scalfito lo spirito del tenore che infatti a domanda di Maria ha risposto: “Sono contento perché ha cantato benissimo e se la meritava”. In realtà tutti erano rimasti già colpiti da un video sulla storia di Tish che la De Filippi aveva voluto mostrare a tutti.

La storia di Tish conquista tutti: un passato difficile per la cantante

Nel filmato si vedeva Tish raccontare un po’ della sua storia, del rapporto coi genitori e degli sforzi che hanno fatto per mandarla a scuola di canto: si tratta di un video che riassume quanto accaduto in settimana e che ha commosso Scotti al punto da fargli dire che è stato un piacere conoscerla in questa settima puntata. Sicuramente il passato di Tish ha mostrato la cantante, sempre sulla difensiva e pronta all’attacco, sotto un’altra luce; è innegabile tuttavia che la sua vittoria sia dovuta a delle performance davvero belle e che vi consigliamo di recuperare su Witty Tv.