Veronica Peparini sclera con Alessandra Celentano, è caos: la De Filippi interviene

Alessandra Celentano esagera con Umberto Gaudino, Veronica Peparini interviene

Questa sera ad Amici Veronica Peparini ha sclerato con Alessandra Celentano a causa delle parole che la maestra ha usato nei confronti di Umberto Gaudino. Che ricordiamo, non era mai successo, almeno al Serale, che la Peparini intervenisse in maniera così dura su Alessandra ma effettivamente le parole usate non sono state proprio leggerissime. Di cosa parliamo esattamente? La Celentano non ha negato la bravura di Umberto ma ha sottolineato di essersi “un po’ stancata di vederlo”: parole forti che non sono piaciute né a Veronica né a Maria De Filippi.

Maria De Filippi interviene, le parole di Alessandra non piacciono

“Penso – queste le parole di Maria – che Umberto sia un bravissimo ballerino. Lo penso davvero. Cioè sono tre bravissimi ballerini, vale anche per lui. Il fatto che venga dal mondo latino non vuol dire che è un bravo ballerino”. “Se devo scegliere in questo momento così importante…”, ha cercato di spiegare Alessandra, a cui Maria ha subito risposto che “è lo ‘stancata di vederti’ che non…”. “Lo trovo un po’ ripetitivo – questa la risposta della Celentano –, è molto simile…”. “Anche questa sera – è poi intervenuta la Peparini – Umberto ha ballato tante cose diverse: come puoi dire che ti sei stancata di vederlo? Tu secondo me hai un piccolo problema con i ballerini latini – ha poi aggiunto –. Umberto, sei bravo! Sei migliorato tantissimo!”. Nella discussione è poi intervenuto Timor Steffens che sebbene in settimana avesse fatto capire tutt’altro questa sera ha difeso anche lui il ballerino di latino-americano: “Devo dire le cose come stanno… Sei veramente bravo! Tu balli con una delle ragazze più brave in latino e ogni volta che vai su questo palco ti azzardi a fare delle cose assurde! E sei bravo a portarla sul palco! Sei un ballerino fortissimo”.

Veronica Peparini contro Alessandra Celentano, lo scontro continua

Se pensate che tutto sia finito con queste dichiarazioni vi sbagliate di grosso: dopo l’esibizione di Vincenzo Di Primo, che stasera ha fatto scatenare Mara Venier a inizio puntata, lo scontro è continuato. “Vincenzo – queste le parole della Celentano sull’esibizione di Di Primo – non mi stanca mai, è bravissimo! Ed è un grande artista!”. “Anche a me piace Vincenzo – ha subito precisato alterata Veronica –, però volevo spendere qualche parola a favore di Umberto! A me non stanca mai la bella danza allora!”. “Vuoi dire che a me piace solo la danza classica – ha chiesto infastidita Alessandra –? Vincenzo non mi stanca, Rafael non mi stanca, Umberto mi stanca”. La lite è stata chiusa per fortuna da Gerry Scotti, con cui non possiamo che concordare: “Parecchie signore vorrebbero stancarsi con Umberto!”.