Anticipazioni Amici, Umberto Gaudino eliminato? Doccia fredda, ballerino in crisi

Umberto Gaudino e Mameli, scontro all’ultimo voto ad Amici 2019

Se fino a qualche tempo fa eravamo certissimi che tra Mameli e Umberto Gaudino sarebbe uscito il primo adesso questa certezza vacilla, perché nel day time di Amici di oggi alcuni professori hanno rilasciato delle dichiarazioni che sono state tutto fuorché incoraggianti per il ballerino di latino-americano; facciamo riferimento non soltanto ad Alessandra Celentano, che in più di un’occasione ha ribadito di non ritenere Umberto all’altezza di Rafael Quenedit e Vincenzo Di Primo, ma anche a Timor Steffens. Veniamo subito al dunque.

Anticipazioni Amici, le parole di Timor su Umberto: una doccia fredda

Stando alle prime anticipazioni sulla prossima puntata di Amici l’appuntamento televisivo con il talent show di Canale 5 sarà ricchissimo di colpi di scena e a questi potrebbe aggiungersi proprio l’eliminazione di Umberto: le parole della Celentano ci fanno pensare infatti che probabilmente lei voterà a favore di Mameli, e quelle di Timor ci dicono la stessa cosa. “Io – questo il discorso del maestro di danza – sostengo il suo percorso perché sì, è più anziano degli altri, ma è comunque bravo: io avevo 18 anni quando ho iniziato a ballare. Quando è entrato ad Amici la prima volta aveva confidenza solo col suo stile, invece oggi ha fatto una performance di modern. Ma oggi – ha poi precisato – il progresso non è più abbastanza, credo che nella prossima puntata ci lascerà!”. “Il suo – ha commentato così Umberto – è un ‘no’. Il discorso è che sia Rafi che Vincenzo sono stati messi in evidenza per il classico, quindi da questo punto di vista parto svantaggiato”. Una bruttissima doccia fredda per il ballerino i cui occhi parlavano da soli.

Amici 2019: Stash rimprovera Mameli, Loredana Bertè senza freni

Nulla è perduto comunque, perché per due probabili giudici che non voteranno a suo favore ce ne sono due che invece hanno speso delle belle parole sul suo conto e che hanno dato contro a Mameli; la prima, Loredana Bertè è stata ancor più dura delle altre puntate: “Mameli ha sette vite come i gatti ma ormai sono finite. Game Over!”; il secondo è stato Stash Fiordispino che non ha condiviso il comportamento tenuto da Mameli quando la Bertè gli ha fatto notare che aveva usato delle strategie (legittime) per nascondere il fatto che non è il massimo nel canto: “Mameli già sa che è molto attaccabile a livello di tecnica e di timbrica. Quando la Bertè gli fa notare gli aiuti tecnici nelle sue performance lui anziché portare avanti il suo credo va sulla difensiva; è stato un atteggiamento da non vincitore, in quella situazione doveva essere più convinto. Se non credi tu in te stesso chi deve crederci?”. Che siano due “no” secchi per Mameli? Su Loredana non ci sono dubbi, su Stash invece siamo ancora nel campo delle ipotesi.

Amici anticipazioni, per chi voteranno i professori?

Facciamo una sintesi dei voti possibili della commissione:

Veronica Peparini – Umberto;

Alessandra Celentano – Mameli;

Timor Steffen – Mameli;

Rudy – Mameli / Umberto;

Alex Britti – Mameli;

Stash – Mameli / Umberto;

Loredana Bertè – Umberto.

Come vedete, i due se la giocheranno fino all’ultimo e dovranno dare il massimo in puntata. Staremo a vedere se avrà ancora una volta la meglio Mameli o se invece sarà Umberto a dover abbandonare il talent show.