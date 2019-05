Mameli eliminato da Amici 2019, Maria De Filippi si sbilancia in diretta

Amici 2019, Mameli eliminato da Umberto Gaudino

Il primo eliminato di Amici 2019 di questa sera è stato Mameli. Un percorso difficile il suo, visto che, sebbene prima del Serale sia stato notato da tutti i professori e sia stato sempre valutato in modo positivo, durante il Serale ha dovuto far fronte alle critiche serratissime di Loredana Bertè che ha sottolineato più volte come il suo talento fosse di gran lunga inferiore rispetto agli altri concorrenti: critiche che – come ben sapete – gli hanno fatto molto male, anche se, a dire il vero, non hanno influenzato negativamente le sue performance; anche questa sera in effetti la sua esibizione, Ci vogliamo bene, è stata coinvolgente e molto apprezzata dal pubblico in studio. Alla fine un nome andava fatto e quello è stato proprio il suo: Mameli ha così lasciato il programma.

Mameli eliminato da Amici 2019: le dolci parole di Maria De Filippi

“Volevo ringraziare tutti, è stata un’esperienza bellissima, un viaggio stupendo e veramente vi devo dire grazie, perché siete tutti delle bellissime persone. Grazie di cuore”, queste le sue parole. “Mi mancherà non dire ‘Mameli’ quando mi collegherò con Giordana, Umberto e Rafael. Mi mancherà, lo giuro”, questa invece la risposta di Maria De Filippi che in effetti ci è sempre sembrata molto affezionata al cantautore tanto detestato dalla Bertè. A votare per la sua eliminazione sono stati sia la commissione sia Loredana che tramite un messaggio ha fatto sapere che avrebbe votato Umberto: “Non credo di stupire nessuno nel dire che non ho bisogno di ulteriori esibizioni per una decisione che ho già chiara da molto tempo: non credo che Mameli debba rimanere”.

La sfida di Mameli e Umberto dall’esito imprevedibile

Emozioni a non finire insomma già dall’inizio della puntata, visto che l’esito della sfida tra Mameli e Umberto era tutt’altro che scontato se pensate a quanto successo nel corso della settimana. Abbiamo l’impressione che il ballerino di latino-americano sarà comunque il prossimo a uscire, visto che in genere la semifinale è riservata al vincitore del circuito danza e riteniamo improbabile che a disputarla sarà lui al posto di uno tra Vincenzo Di Primo e Rafael Quenedit. Staremo a vedere!