Amici 18, Mameli retroscena dopo puntata: “Racconterò tutto ai miei figli”

Mameli dopo Amici 2019: le parole del cantante dei Bianchi

Mameli di Amici 18 ha dato dei pareri a caldo dopo la settima puntata del Serale. Ha assaporato pochi minuti della diretta: ha cantato la sua Ci vogliamo bene contro una super-coreografia di latino-americano di Umberto Gaudino. E quest’ultimo ha avuto la meglio al televoto. Mameli ha ringraziato tutti, in primis Maria De Filippi, che gli ha permesso di fare un’esperienza magnifica; la conduttrice ha invece confessato che sentirà la mancanza del cantante. Mameli è riuscito a entrare nel cuore di numerosi fan col suo modo di fare musica moderno e con la sua simpatia travolgente. Per nulla costruita. Adesso ha voluto dire cosa ne pensa della sua avventura televisiva, dei tre cantanti semifinalisti e di Giordana Angi, con la quale ha stretto un bel legame.

Il pensiero speciale di Mameli ai cantanti semifinalisti di Amici 18

Dopo la sua eliminazione, Mameli è stato intervistato da WittyTv: “Sono felice, non so perché! Sono cambiato. A livello artistico sono migliorato tantissimo perché sono stato circondato da persone bellissime; anche a livello personale sono migliorato”. Mentre infuria la polemica sulla possibile finale di Tish, Mameli ha fatto un grande in bocca al lupo a lei e agli altri cantanti della scuola di Amici 2019: “Auguro il meglio a Giordana. Ma sono sicuro che farà grandi cose. Ma anche Alberto e Tish. Se lo meritano. Faranno grandi cose in queste due settimane. Fuori spaccheranno”.

Il ricordo speciale di Mameli: “Racconterò tutto ai miei figli”

Mameli ha poi ringraziato la De Filippi e la produzione del talent show: “Mi avete regalato un sogno. Quest’esperienza non la dimenticherò mai, la racconterò ai miei figli. Cambierà la mia vita per sempre. La cosa che mi è rimasta impressa in assoluto è quando ho ottenuto la maglia verde. Mi ha reso molto felice. Mi sono sentito a casa”. Anche Umberto Gaudino – l’altro eliminato della settima puntata – ha voluto dire qualcosa dopo la sua eliminazione.