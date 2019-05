Mameli torna ad Amici, colpo di scena nella semifinale: video e anticipazioni

Amici 2019, Mameli rientra in casetta: il video che ha spiazzato i fan

Udite, udite: Mameli è tornato ad Amici di Maria De Filippi! Possiamo certamente affermare che i colpi di scena al Serale non mancano mai. Poco fa sui profili social del programma è apparso un brevissimo video di Mameli con addosso la felpa rossa. Hanno deciso di mostrare al pubblico il rientro in casetta, ma senza spiegare cosa sta succedendo! Non ci sono anticipazioni su ciò che succederà, ma il video parla chiaro: Mameli indossa la felpa rossa con su scritto Britti, esattamente come Valentina indossava quella con su scritto Bertè. Non hanno aggiunto altro, ma dal profilo Instagram del cantante abbiamo visto che sei ore fa era in treno. Possiamo quindi immaginare che sia stato richiamato da Alex Britti. Il cantante di Ci vogliamo bene quindi potrebbe essere stato convocato a Roma a sorpresa e una volta giunto agli studi Elios ha scoperto il perché.

Mameli torna ad Amici grazie a Britti? Ecco cosa sta succedendo

Britti potrebbe non essersi rassegnato all’eliminazione di Mameli: ha intenzione di proporre un televoto e lasciar decidere al pubblico il suo destino? Ma soprattutto, visto che siamo giunti ormai alla Semifinale di Amici 2019, cosa succederà agli altri concorrenti? Se Mameli dovesse rientrare in gara, qualcuno dovrà lasciargli il posto, ma chi? Quando la Bertè aveva proposto di tenere nella scuola Valentina, ha chiesto di sospendere il giudizio sulla sfida tra lei e Mameli stesso, che però era ancora in gara in quel momento. Mameli, invece, ha perso la sfida contro Umberto, che poi è stato eliminato nella stessa puntata. O meglio, più che essere eliminato possiamo dire che Umberto non ha conquistato un posto in semifinale. Qui ci sono infatti Tish, Giordana, Alberto, Rafael e Vincenzo.

Amici, colpo di scena in semifinale: Mameli in sfida con Rafael e Giordana?

Sono cinque i posti in semifinale, perciò sabato sera in apertura scopriremo il destino di Mameli ad Amici: tornerà in gara? E in che modo Britti ha pensato di proporre il suo rientro? In un secondo video postato tra le stories del profilo Instagram di Amici si vedono anche Rafael e Giordana con la maglia rossa! Quindi ci sarà una sfida tra Mameli, Giordana e Rafael? Oppure anche gli ex Blu avranno indossato la maglia rossa? Ciò che era certo, comunque, è che la richiesta di Loredana Bertè su Valentina avrebbe creato un precedente e la richiesta di Britti su Mameli ne è la prova. Da adesso in poi, tutti gli eliminati al Serale di Amici avranno la possibilità di rientrare, se un professore o un giudice intercederà per lui. Non resta che attendere le prossime anticipazioni di Amici 18 per sapere cosa ha chiesto Alex Britti alla commissione e al programma stesso. C’è un’ultima ipotesi che non vorremmo scartare a priori: e se fosse tutto uno scherzo? Una vendetta da parte di Mameli nei confronti dei Bianchi, che ne avevano fatto uno a lui la settimana scorsa?