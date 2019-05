Semifinale Amici 2019, eliminazione tra cantanti? La Celentano svela la sua strategia

Amici 2019, la strategia di Alessandra Celentano a difesa di Rafael e Vincenzo

Le parole di Alessandra Celentano mandate in onda nel day time di oggi ci fanno pensare che non sia così scontato che la penultima puntata di Amici 2019 vedrà scontrarsi i due ballerini Vincenzo Di Primo e Rafael Quenedit; stando alle sue parole infatti pare che la maestra di danza sia interessata a fare tutto il possibile affinché entrambi i danzatori arrivino in finale, sebbene qualora dovesse scegliere opterebbe per il cubano. Cosa farà la maestra per aiutare i suoi pupilli? Semplice: una strategia, chiamiamola così, già adottata nei confronti di Mowgli prima che il breaker accedesse al Serale.

La reazione di Giordana alle parole di Alessandra Celentano: semifinale esplosiva

“Se proprio devo scegliere – ha spiegato Alessandra – con molta fatica e con molta difficoltà scelgo Rafael, però credo che questa finale se la meritino tutti e due. Farò qualsiasi cosa, rivedrò anche alcuni voti per fare in modo che tutti e due possano arrivare alla finale”; le parole della Celentano sono insomma chiare e fanno immaginare che la prossima puntata sarà piena zeppa di polemiche, visto che non tutti apprezzeranno questa strategia: ricordiamo infatti che Alessandra si trovò a discutere con Rudy Zerbi, con cui peraltro ha avuto accesi confronti anche in alcune puntate, proprio per via di questo comportamento che all’insegnante di canto non andava giù. Comportamento che non sembra piacere neanche a Giordana Angi che ha subito commentato con un “è implacabile”, e che non andrà bene ai restanti cantanti: è una mossa che va palesemente a loro svantaggio.

Anticipazioni semifinale Amici: scontro fra Tish e Giordana?

Se la sfida dovesse avvenire tra due cantanti si verificherebbe una situazione che nelle ultime edizioni non ha mai avuto luogo: è risaputo infatti che in finale arrivano tre cantanti e il ballerino che ha vinto la semifinale. Dite che il colpo di scena sarà servito sabato in diretta? Chissà. Intanto Tish e Giordana continuano a dirsene di ogni: la prima infatti ha dichiarato apertamente che “Giordana ha cantato tre pezzi tutti uguali” mentre la seconda ha accusato la cantante Blu di non essere sincera nelle sue interpretazioni. Ha chiuso il day time Rudy che si è scagliato apertamente contro la Angi dopo quanto accaduto nella settima puntata: “Mi dispiace – ha dichiarato l’insegnante di canto – che invece di crescere in queste ultime settimane si pone con questa arroganza e maleducazione che al di là dei gusti personali non è civile”. Non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo!