Anticipazioni Amici semifinale, Rafael vincitore Ballo? Doccia fredda per Vincenzo

Semifinale Amici, le anticipazioni sulla penultima puntata del 18 maggio

La semifinale di Amici 2019 sembrava scontatissima finora, visto che da sempre la penultima puntata è dedicata proprio ai ballerini, ma pare che la situazione sia destinata a cambiare: a farcelo capire sono state le parole di Alessandra Celentano che senza nascondersi ha dichiarato che farà il possibile per portare entrambi i ballerini in finale; le parole della maestra di danza sono state chiarissime: Alessandra ha spiegato infatti che se dovesse servire abbasserà anche dei voti per impedire ai cantanti di andare avanti e di superare Rafael Quenedit e Vincenzo Di Primo.

Amici 2019 semifinale, Rafael Quenedit favorito per la vittoria

Fermo restando quindi che in semifinale potrebbero essere eliminati i cantanti e non i ballerini, vien da chiederci adesso chi sarà il vincitore del Ballo nel caso in cui la strategia della Celentano non dovesse andare in porto. Finora a favore di Vincenzo si erano schierati sia Veronica Peparini sia Timor Steffens mentre Alessandra, litigando anche con Rudy in qualche puntata, aveva preferito evitare di esporsi presto; oggi invece sappiamo che se Veronica ha confermato la sua preferenza Timor e Alessandra si sono schierati a favore del cubano: dovessimo pensare che a votare saranno solo gli insegnanti insomma a trionfare potrebbe essere proprio Rafael che ci sembra apprezzatissimo anche dai maestri di canto.

Le parole di Alessandra Celentano e Timor Steffens su Rafael e Vincenzo

“Vorrei – queste le parole della Peparini nel day time di oggi – una finale con entrambi i ballerini; se proprio mi trovassi a fare una scelta il mio punto in più andrebbe a Vincenzo perché lo trovo più versatile”. “Se proprio devo scegliere – questo invece il discorso della Celentano – con molta fatica e con molta difficoltà scelgo Rafael, però credo che questa finale se la meritino tutti e due. Farò qualsiasi cosa, rivedrò anche alcuni voti per fare in modo che tutti e due possano arrivare alla finale”. “Prima dello show di stasera – ha spiegato Timor – avevo in mente Vincenzo, però devo dire che quando Rafael ha fatto Danish Girl sono stato veramente sorpreso: ho visto veramente un’altra persona, una sicurezza in sé stesso, ha eliminato la personalità cubana ed è diventato fragile, debole, femminile, e questa è una cosa molto buona perché significa che lui è in grado di entrare in un altro personaggio”; in effetti Rafael è stato meraviglioso…

La reazione di Vincenzo alle parole degli insegnanti di danza

Vincenzo non ha reagito molto bene alle parole degli insegnanti perché crede che la sua versatilità sia data ormai per scontata: “Ormai Vincenzo – queste le sue parole – pure se lo metti a fare la break dance per tutti è una cosa normale. Mi dà noia pensare che ormai tutto quello che faccio è normale, e invece se qualcun altro fa qualcosa di nuovo è wow! Non mi fa piacere perché ho iniziato a fare cose diverse già dal pomeridiano e comunque ho continuato a farle e a tenere l’asticella alta”. A prescindere da cosa succederà in semifinale insomma dubitiamo che sarà una puntata facilissima, sebbene sia Vincenzo sia Rafael abbiano poco di cui preoccuparsi perché dopo la sorpresa di Maria De Filippi a uno degli ex concorrenti state certi che anche a loro sarà proposto di diventare ballerini professionisti.