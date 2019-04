Vittorio Grigolo fidanzata ed ex moglie: “Pensano sia gay ma…”

Chi è la fidanzata di Vittorio Grigolo? Gossip sul direttore artistico della squadra Blu di Amici 18

Vittorio Grigolo è fidanzato con una bellissima modella di nome Stefania Seimur: nata in Ucraina, ha calcato le passerelle di mezzo mondo; il suo fascino le ha permesso di rubare anche il cuore di personaggi famosi, come quello del calciatore Marco Borriello. Che non ha bisogno di tante presentazioni. Il coach di Amici 2019 sta portando avanti una relazione che, fino a questo momento, non ha incontrato troppe difficoltà: ama perdutamente la sua ragazza e cerca il più possibile di tenere lontani i riflettori. Vuole che la sua vita privata rimanga il più riservata possibile. Non intendere far notizia per i suoi amori, ma per i suoi successi nel mondo della musica.

Vittorio Grigolo gay? Un aneddoto sull’ex moglie

Ci ha parlato del suo inaspettato passato, Grigolo di Amici 18, ma anche di un aneddoto molto particolare. Qualcuno si è chiesto se Vittorio Grigolo è gay, e quest’ultimo ha risposto al settimanale Gente in questa maniera: “Molti nel mio ambiente sono convinti che sia gay. E persino mia moglie ha pensato che lo fossi quando mi ha conosciuto. Poi se un regista mi dà un bacio sulla bocca, non mi spavento. Per me non è un problema. Ma non vado oltre”. La sua ex moglie è Roshi Kamdar, un manager creativo di 47 anni. Il loro matrimonio è finito nel 2013.

Gossip Amici di Maria De Filippi: tutte le coppie dell’edizione numero 18

Anche i direttori artistici di Amici 2019 non sono immuni dai gossip. Stiamo scoprendo sempre più informazioni su Vittorio Grigolo e Ricky Martin, ma non mancheranno mai nemmeno quelle riguardanti i concorrenti: all’interno della scuola (ma anche fuori) si sono formate delle bellissime coppie! Non solo pettegolezzi ad Amici di Maria De Filippi: con il nuovo regolamento potremmo assistere a grandi colpi di scena… a eliminazioni improvvise e a modalità di voto diverse.