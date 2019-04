Coppie Amici 18: tutti i gossip sui concorrenti delle due squadre

Gossip Amici 2019: coppie protagoniste dell’ultima edizione del talent show

Ormai conosciamo tutto sui concorrenti di Amici 2019. Quest’anno si sono formate delle coppie: alcune sono scoppiate strada facendo (qualche allievo ha dovuto abbandonare prematuramente la scuola), altre si sono riformate – per la gioia dei fan -, altre ancora sono legate da un sentimento autentico, anche se sono state chiamate ad affrontare dei problemi fomentati da altri concorrenti. Ora che tutti sono nelle casette, alcuni gossip sono esplosi e abbiamo avuto modo di fare più chiarezza su degli allievi che, fino a qualche settimana fa, avevano preferito mantenere il massimo riserbo sulla propria vita privata.

Tutti i fidanzati di Amici 18: le coppie del programma sorprendono

Tish e Alberto Urso sono quelli che hanno fatto maggiormente chiacchierare quest’anno. Dopo le ultime confessioni nella casetta dei Blu, abbiamo avuto la conferma che i due cantanti hanno deciso di ricominciare. Ma senza correre troppo. Solo dopo il Serale di Amici 18 decideranno se portare avanti la loro storia o se prendere due strade diverse. Al centro dei gossip di Amici Jefeo e Ludovica, che stanno attraversando un periodo difficile… Ma anche Alvis ha trovato una persona speciale all’interno della scuola! Non lo sapevate ancora?

Serale Amici 2019, nuove curiosità sulla vita privata dei concorrenti: molti segreti non possono più essere nascosti

Maria De Filippi ha spiegato che Umberto e Valentina non stanno insieme, nonostante si chiamino sempre “amore”: entrambi hanno una metà che li aspetta fuori dal programma. Possiamo inoltre dirvi che Rafael è fidanzato da alcuni anni e che non vede la ragazza da quasi sei mesi (tantissimo tempo!): per realizzare il suo sogno qui in Italia, ha dovuto allontanarsi da tutti i suoi cari. Mameli, Giordana e Vincenzo invece sono single.