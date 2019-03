Rafael Amici fidanzata: “Mi manca, voglio abbracciarla”

La fidanzata di Rafael Amici 18: le ultime dichiarazioni del ballerino

In passato Rafael Quenedit ha fatto cenno alla sua fidanzata. Senza parlare troppo di lei. Questa volta ha ammesso ad Amici 18 che gli manca molto e che vorrebbe incontrarla il prima possibile. Sarà la sua sorpresa per il Serale? Maria De Filippi rende sempre possibile gli incontri tra i concorrenti e quelle persone che portano nel loro cuore. Sarebbe bello vedere Rafael e la sua ragazza insieme. Magari si scioglierà come non ha mai fatto durante tutto il suo percorso ad Amici di Maria De Filippi! Non lo abbiamo mai visto piangere, non ha mai avuto un momento di crisi, anche se in passato ha dovuto lottare molto per diventare il ballerino meravigliosa quale adesso è.

Rafael Quenedit è fidanzato e si lascia andare: le parole stupende su fidanzata e famiglia

Dopo l’addio improvviso di Tish, adesso abbiamo saputo qualcosa di più sulla vita privata di Rafael di Amici 2019: “La prima cosa che farei è tornare a casa e dare un abbraccio alla mia famiglia e alla mia fidanzata. Mi manca tanto la mia famiglia e la mia terra, ma questo è il prezzo da pagare”. Non si è mai lamentato, il ballerino, e sta dando tutto sé stesso per meritarsi la finalissima. Ormai è concentrato su quello. E ovviamente su un importante contratto lavorativo da firmare.

Amici 18 news: cosa si sa ancora su concorrenti e professori? Le ultimissime

Rafael ha fatto una confessione inaspettata così come la ballerina professionista Elena d’Amario, che ha scritto una dedica per una persona speciale. Settimana di grandi rivelazioni ad Amici di Maria De Filippi: anche Stash Fiordispino ha sorpreso… Come? Pubblicando una foto assieme a una cantante famosa! Ci saranno sempre nuove sorprese su professionisti, insegnanti e concorrenti di Amici 18. E noi vi terremo aggiornati: non perderete così proprio nulla.