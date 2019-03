Elena d’Amario, dedica a sorpresa: “Ormai sei parte di me”

Amici 18, Elena d’Amario scrive una dedica speciale a una persona che porta nel cuore

Ha sempre i riflettori puntati contro, Elena d’Amario. È sicuramente tra le ballerine professioniste che fanno più chiacchierare: i gossip sul suo conto non mancano mai e ci permettono di conoscere ancora meglio la sua vita privata e com’è davvero al di fuori del talent show di Canale 5. Adesso ha sorpreso tutti i suoi fan scrivendo una dedica stupenda per uno dei suoi amici più speciali (no, non è il suo fidanzato); anche lui le ha scritto un messaggio che sicuramente la ballerina non dimenticherà mai. Questo scambio di dediche al miele è avvenuto su Instagram, dove entrambi hanno ricevuto innumerevoli commenti stra-positivi da parte dei loro follower.

Mattia Tuzzolino ed Elena d’Amario, un’amicizia indistruttibile

Elena d’Amario di Amici ha voluto dire qualcosa d’importante al suo amico Mattia Tuzzolino (ballerino professionista del talent e insegnante): “Sei così raro. Intelligente. Buono. Sincero. La tua creatività mi fa sognare e la tua bravura è una garanzia. Ricordo quando ti ho incontrato il primo giorno: ‘Ti vedo!’, ho detto. Ecco, you mean love to me. Perché mi fido di te, perché ormai sei parte di me. Grazie”. Giornata di grandi confessioni: Alessandro Casillo, per esempio, ha parlato della sua nuova fidanzata!

News Amici 18, il messaggio di Mattia Tuzzolino e le ultime dalla scuola

Mattia Tuzzolino ha invece scritto questo a Elena: “Capisci di aver trovato una vera Amica quando: sei totalmente te stesso quando siete insieme; le confidi tutti i tuoi segreti e preoccupazioni senza paura di essere giudicato; condividi le emozioni più forti e quasi sembra si moltiplichino; passi le giornate a ridere; la vedi come una forte fonte di ispirazione artistica e umana; ti si stringe il cuore al pensiero di doverti allontanare”. Una giornata dedicata anche ai rapporti d’amicizia sinceri, come quelli di Elodie e Stash Fiordispino, che hanno sorpreso tutti con un messaggio e una foto. Quali saranno le prossime news su Amici? Tenetevi sempre aggiornati leggendo il nostro elenco dei concorrenti al Serale!