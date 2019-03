Alessandro Casillo, la fidanzata esiste! La confessione ad Amici

By

Alessandro Casillo fidanzato: la confessione del cantante di Amici 18

Chi è la fidanzata di Alessandro Casillo? Quest’oggi, durante il day-time di Amici 2019, il cantante ha candidamente ammesso di avere una persona speciale nel cuore. Dopo la sua storia importante (della quale in passato ha parlato svariate volte in lacrime), adesso è iniziato un nuovo capitolo della sua vita. Al suo fianco c’è una ragazza. Ma il suo nome è top-secret. Non sembra comunque che si tratti di una concorrente di Amici 18, visto che nessuno ha mai notato delle particolari attenzioni del cantante nei confronti di ballerine o cantanti. Certo, ha un rapporto speciale con Giordana Angi, ma sono semplicemente dei grandi amici.

Alessandro Casillo si apre grazie a Timor Steffens: ecco cosa ha detto

Da Giordana, poche ore fa, Casillo ha ricevuto delle parole molto forti. Una sberla per l’ex talento di Io Canto! Parlando con Timor Steffens di emozioni, Alessandro ha confessato: “Non si può dire il suo nome, ma c’è. Esiste”. L’insegnante gli ha dato un consiglio: “Usa tutto quello che provi per lei, sii sincero e condividilo col pubblico”. Alessandro Casillo si è esibito mettendo a frutto l’insegnamento di Timor, che è rimasto piacevolmente sorpreso: “Hai sentito la differenza? Tu devi imparare a trattare ogni prova come se fosse la performance vera che fai sabato. Motivati! Voglio che tu rifletta su questo e che lo usi ogni volta che canti”.

Amici 18, Casillo al Serale di Amic?

Alessandro Casillo potrebbe essere tra i nuovi concorrenti del Serale di Amici 2019 (qui troverete l’elenco aggiornato). Il primo concorrente che invece potrebbe essere eliminato durante la nuova fase della trasmissione è Mowgly, dopo che la Celentano ha parlato addirittura di espulsione! Cosa succederà davvero al ballerino? E Casillo riuscirà a ottenere l’ambita maglia verde? Aspettiamoci di tutto, anche dei clamorosi colpi di scena.