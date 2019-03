Alessandra Celentano zittisce Mowgly: “Ti avrei espulso!”

Alessandra Celentano contro Mowgly ad Amici 2019: ora parla dell’espulsione!

Non sembra proprio avere un finale il litigo fra Mowgly e Alessandra Celentano. Ad Amici 18, la Maestra ha spiegato che non vuole più parlare del ballerino e della modalità che gli ha permesso di accedere al Serale (tutti i ’10’ degli altri insegnanti), ma Timor Steffens ha voluto avere un – ultimo? – confronto con lei. La Celentano è stata esasperata ed è arrivata a dire che Mowgly la dovrebbe ringraziare per tutto quello che ha fatto nei suoi confronti: “Lui mi deve ringraziare se ha la maglia verde. Se l’avessi espulso mesi fa, lui non starebbe qui. Mi dovrà ringraziare per chissà quanti anni! Se ti avessi mandato via da st…za, non avresti mai fatto il Serale“.

Mowgly si difende: ha davvero ragione?

Mowgly potrebbe essere il primo eliminato del Serale, qualora il voto degli insegnanti dovesse avere un grande peso (i voti della Maestra vanno da 0 a 4 per lui); comunque il ballerino farà del suo meglio e ha spiegato alla Celentano che, se è arrivato lontano, è solo merito suo: “Non è vero perché è merito di quello che sono, del mio talento. Assurdo tutto questo”. Sono nate anche altre polemiche sui prossimi concorrenti che andranno al Serale di Amici 18. Rudy Zerbi ha messo alla prova alcuni di loro e non sono mancate le sorprese.

Il grande traguardo di Mowgly e un pensiero speciale ai genitori

Il ballerino di break dance si è aperto di più dopo aver ottenuto un posto per il Serale di Amici 2019: “Non ci credo ancora che ho questa maglia. Fantastico! Mi sono impegnato per farcela e ho dimostrato che col breaking si può fare tanto. Voglio paccare. Voglio che mio padre e mia madre dicano: ‘Nostro figlio sta facendo il panico in televisione!'”. Cosa pensano di Mowgly i due nuovi direttori artistici di Amici?