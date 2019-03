Amici Serale 2019, chi andrà avanti? Parla Rudy Zerbi

Serale Amici 2019 concorrenti: chi accederà alla nuova fase?

Quali saranno i concorrenti di Amici 18 che andranno al Serale? Rudy Zerbi ha deciso di incontrare tutti coloro che non hanno ricevuto la maglia verde (Alvis era assente perché era a lezione) per capire chi ha davvero la forza per andare avanti e chi invece già si è arreso. Ecco cosa ha detto: “Siete tutti qua per un motivo, ma se ancora non avete questa maglia significa che vi manca qualcosa. Quei concorrenti che ritenevo fondamentali per il Serale sono già dentro, ma comunque io sono anche aperto a essere d’accordo nel mandare avanti alcuni di voi. Tra di voi ci sono alcuni che mi piacciono, alcuni che non mi convincono sempre e altri che non mi sono mai piaciuti”.

Rudy Zerbi sprona i concorrenti di Amici 18: ecco cosa ha detto

Il nostro elenco aggiornato sui concorrenti del Serale di Amici 2019 vi permetterà di capire chi si trova già nella nuova fase del programma e chi dovrà ancora lottare per andare avanti. Rudy ha chiesto ai ragazzi come mai non abbiano ancora la maglia verde e queste sono state le loro risposte:

Ludovica : “Ho bisogno di focalizzarmi su questo: sull’esprimere coi brani assegnati, anche se sono difficili e lontani dal nostro mondo”;

: “Ho bisogno di focalizzarmi su questo: sull’esprimere coi brani assegnati, anche se sono difficili e lontani dal nostro mondo”; Jefeo : “Uno dei miei problemi è che quando faccio le cover sono più chiuso e insicuro”;

: “Uno dei miei problemi è che quando faccio le cover sono più chiuso e insicuro”; Federica : “Devo approfondire la mia comunicazione. Devo raccontare me stessa con facilità, senza aver paura di aprirmi”;

: “Devo approfondire la mia comunicazione. Devo raccontare me stessa con facilità, senza aver paura di aprirmi”; Federico : “Il mio problema è stato l’approccio iniziale, con cui ho dimostrato molta tensione sul palco. Adesso credo di aver convinto di più”.

: “Il mio problema è stato l’approccio iniziale, con cui ho dimostrato molta tensione sul palco. Adesso credo di aver convinto di più”. Miguel : “All’inizio non mi sentivo molto sicuro e per colpa dell’insicurezza non ho quella maglia”;

: “All’inizio non mi sentivo molto sicuro e per colpa dell’insicurezza non ho quella maglia”; Alessandro: “Forse non avevo capito che i vostri consigli erano stati fatti solo per spronarmi”.

Coach Amici 18: sceglieranno loro gli ultimi concorrenti per il Serale?

Zerbi ha poi concluso così: “Voi dovete fare qualcosa di veramente forte per cambiare le vostri sorti. Spetta solo a voi. Siete solo voi che potete prendere questa maglia”. Probabilmente gli ultimi componenti delle due squadre verranno scelti direttamente dai direttori artistici di Amici 18. Molti dei concorrenti sono in crisi, come Alessandro Casillo, che adesso ha ricevuto una strigliata di orecchi da Giordana!