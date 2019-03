Amici 18, Stash ed Elodie grande sorpresa: annuncio e foto insieme

Stash ed Elodie insieme per un grande progetto: la notizia-bomba dell’insegnante di Amici 2019!

Elodie e Stash di Amici sono carichissimi! Questa notte uscirà il loro singolo Pensare male, per il quale hanno lavorato molto. La loro collaborazione è nata per caso, ma ha permesso a entrambi di trovare un nuovo amico. In quest’ultimo periodo, i due ex cantanti di Amici stanno passando tanto tempo insieme e questo ha fatto sorgere qualche pettegolezzo: non è che i due si stanno frequentando perché si piacciono? La curiosità dei loro fan è tanta e Stash ha preferito rispondere senza essere troppo esplicito chiamando spesso Elodie “la mia sorellina”. Nessun fidanzamento. Solo un grande amicizia.

Elodie e Stash Amici, i messaggi social

Ecco l’annuncio che ha fatto Stash Fiordispino su Instagram: “A mezzanotte esce su Spotify Pensare male con la mia sorella Elodie Di Patrizi!”. La cantante (che sembra aver fatto pace coi suoi capelli) ha invece parlato del suo primo incontro col frontman dei The Kolors e della loro collaborazione: “La prima volta che ho parlato con Stash, volevo lanciargli l’acqua dalla finestra (come le vere signore) perché faceva casino proprio sotto casa mia. Adesso invece facciamo un po’ di casino insieme! Ci sarò anche io nel nuovo singolo dei The Kolors Pensare male, disponibile ovunque da venerdì 15 marzo”. E potrebbero presentare il loro brano durante la prossima puntata del sabato di Amici 2019, una puntata decisiva perché altri concorrenti accederanno al Serale.

Un anno in salita per Stash dei The Kolors!

Poco ma sicuro, Pensare male dei The Kolors ed Elodie sarà una bomba! Proprio come l’ultimo pezzo scritto da Stash per Tish. Quest’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi ci ha permesso di conoscere ancora meglio questo cantante, che riuscirà sicuramente ad andare molto lontano: forse al prossimo Festival di Sanremo, magari accompagnato da un altro cantante uscito da Amici?