Serale Amici 2019, Tish lascia Instagram e spiazza tutti: “I love you”

Tish abbandona i social e va nella casetta del Serale di Amici 2019

Tish ha lasciato Instagram. Momentaneamente. Adesso deve concentrarsi totalmente sul Serale di Amici 18: non deve sbagliare nulla, se intende avvicinarsi alla finale. L’addio della cantante corrisponde con l’inizio della vita nella casetta. Tutti i concorrenti che accedono al Serale non possono assolutamente avere un contatto con i propri fan e quindi mancheranno degli aggiornamenti continui sul loro conto. Conosceremo quello che faranno solo attraverso il day-time di Amici 2019 e il pomeridiano del sabato. Tish, che è stata una delle prime a ricevere la maglia verde, è stata anche la prima ad aver salutato tutti i suoi fan.

Il messaggio di Tish ai suoi fan

Ecco cosa ha scritto Tish su Instagram: “It’s me and my music. Me and you. We. There is no Tish associated with a person. My art is mine and yours. Listen to my music as a single person and musician, not a person with whom you would like to see me with. I love you”. Questo messaggio, con cui ha spiegato che ormai è un tutt’uno con i suoi fan, si collega perfettamente alla confessione sul suo passato fatta da Amici. Tish si sta aprendo sempre di più, nel bene e nel male: ha infatti mostrato altri lati bellissimi del suo carattere, ma anche la sua parte più litigiosa! Nessuno dimentica quello che ha detto a Giordana Angi.

Gli auguri a Tish di Amici 18

Nuovi concorrenti accederanno al Serale di Amici 2019 (e qui scoprirete chi ce la farà). Tish ce l’ha fatta da un pezzo e adesso ha salutato tutti i suoi follower di Instagram, i quali le hanno scritto una miriade di messaggi: “Ci mancherai tantissimo”; “Ci mancherai davvero molto, ma non vediamo l’ora che spacchi tutto!”; “Amore, spacca tutto! Ci mancherai tanto. Goditi quest’esperienza fino in fondo. Noi ci siamo, tesoro”; “Tish, spero che tu ritorni sui social il più tardi possibile, anzi che ritorni con la coppa della vincitrice. Ti amiamo, vita”; “In bocca al lupo, piccolina. Torna da vincitrice. Non solo nel programma, ma anche nella vita!”.