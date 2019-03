Serale Amici 2019, Tish parla del suo passato: finalmente si confessa!

Il passato di Tish raccontato ad Amici 2019

Tish si è confessata ad Amici 18. Si è aperta di più, parlando del suo passato e di quel problema che ha sempre avuto nel comunicare. La musica, per lei, è stata una salvezza e una valvola di sfogo, con cui ha potuto sempre esprimere tutto. Anche i suoi malesseri interiori. Tish ha spiegato che canta principalmente per sé stessa, ma gli insegnanti le hanno consigliato di lasciarsi andare di più per permettere al pubblico di entrare nel suo meraviglioso mondo. Tish ha tanto da raccontare e, non a caso, è stata una delle prime a ricevere la maglia verde per l’accesso al Serale di Amici 2019.

Amici news, la confessione di Tish

“Avevo iniziato a cantare quando ero piccola, precisamente durante le scuole medie – ha confessato la cantante di Amici –. Poi ho suonato un po’ per i locali con una band chiama ‘Tish e chips'”. Ha poi spiegato perché la musica è per lei così importante: “Quando parlo spesso non riesco a esprimermi al meglio, invece quando canto è come se mi spogliassi e tutto quello che ho da dire arriva”. Beh, anche con le parole riesce a esprimersi benissimo: durante il litigio con Giordana Angi abbiamo capito tutto. Ma adesso le due sono tornate a parlarsi?

Concorrenti Amici Serale 2019: chi ce la farà?

Tish potrà andare fino in fondo al Serale di Amici 18. Lei e Giordana sono le papabili vincitrici di questa edizione del talent show di Canale 5: sarebbe bello vederle insieme alla finalissima! Magari dopo che avranno messo tutti i rancori da parte. Sembra invece sempre più improbabile vedere Alessandro Casillo al Serale, ma comunque il cantante ha deciso di lottare e… di fare importanti confessioni sulla sua fidanzata! Tutto questo succede mentre Elena d’Amario ha fatto una dedica inaspettata a una persona speciale.