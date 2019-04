Vittorio Grigolo, passato inaspettato: non è solo un tenore

Passato Vittorio Grigolo di Amici 2019: la storia del direttore artistico della squadra Blu

In pochi conoscono la vera storia di Vittorio Grigolo. Il coach di Amici 18 ha deciso di confessarsi al settimanale Gente, parlando del suo passato, di quello che ha fatto prima di diventare un tenore di fama mondiale e di cosa lo aiuta a tirare fuori sempre il meglio. Come direttore artistico, Grigolo è riuscito a dare consigli giusti ai componenti della squadra Blu, soprattutto ad Alberto Urso: con lui si è creato un legame immediato non solo perché hanno entrambi la stessa passione per la musica lirica, ma anche perché il coach apprezza molto la forza che contraddistingue l’allievo e la sua voglia di migliorarsi costantemente. Si rivede molto in Alberto ed è convinto che, un giorno, possa raggiungere un grande successo.

Storia Grigolo Amici 18, cosa ha fatto prima di diventare tenore

Alla rivista Gente, Vittorio Grigolo di Amici 2019 ha spiegato che, prima di raggiungere la fama, si è avvicinato al mondo delle arti marziali e ad alcune religioni utili per la sua crescita personale: “Muoversi sul palco significa muovere energia e io ho praticato arti marziali. Aikido, in particolare: ti aiuta a utilizzare la forza altrui. Più il nemico è forte, più sei forte tu. Nel canto lirico occorrono disciplina, saldezza e spiritualità. Buddismo, taoismo e scintoismo. Mi interessano tutte le dottrine, fino allo zoroastrismo, che professa buone azioni, buoni pensieri, buone parole”. E con le buone parole è riuscito a mantenere intatta la sua squadra, cosa che invece non è successo in quella Bianchi: alcuni legami si sono rotti e sarà difficile (forse impossibile) recuperarli.

Vittorio Grigolo gay? La confessione del coach

Il coach Vittorio Grigolo ha anche dimostrato di essere capace di fare delle critiche precise, senza temere le reazioni degli altri: basti pensare a quello che ha detto a Ricky Martin e a Umberto Gaudino! Stiamo imparando a conoscere sempre meglio questo direttore artistico, il quale ha spiegato, inoltre, che non sono pochi quelli che pensano sia gay: “Molti nel mio ambiente sono convinti che sia gay. E persino mia moglie ha pensato che lo fossi quando mi ha conosciuto. Poi se un regista mi dà un bacio sulla bocca, non mi spavento. Per me non è un problema. Ma non vado altro”. Lui è in realtà fidanzato con una bellissima modella.