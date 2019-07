Francesca Fialdini: a settembre nuovo programma su Rai 1, i dettagli

Francesca Fialdini dopo La Vita in diretta: da settembre nuovo programma su Rai1, news e dettagli

Francesca Fialdini lascia La vita in diretta dopo due anni di conduzione e sbarca ad A ruota libera, il nuovo programma che la vedrà protagonista. La rete in cui la rivedremo sarà sempre la stessa: Rai 1. Lo show andrà in onda a partire da domenica 15 settembre, nello spazio che fu di Cristina Pardodi. A svelare in anticipo il titolo della trasmissione è stato il Secolo XIX, mentre i dettagli sono stati divulgati da Tv Blog che ha fatto sapere che la Fialdini, stavolta, condurrà in solitaria. Per quanto riguarda la produzione dell’inedito progetto televisivo, esso sarà realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy.

A ruota libera: di cosa parlerà il nuovo programma di Rai 1 condotto da Francesca Fialdini

“Francesca sarà la padrona di casa di un programma che racconterà storie di vita quotidiana fra sorprese e situazioni dai sapori diversi, il tutto all’insegna del buonumore e della riflessione”, scrive Tv Blog, anticipando gli argomenti che si andranno a toccare nella trasmissione. “Storie di persone famose ma non solo, anche della gente comune”. Il portale fa inoltre sapere che ci sarà particolare riguardo al genere femminile, all’amore e alle buone notizie, così da tralasciare il clamore suscitato spesso dal sensazionalismo negativo che imperversa nei media.

La vita in diretta: arrivano Alberto Matano e Lorella Cuccarini

La prossima stagione de La Vita in Diretta sarà targata dai conduttori Alberto Matano e Lorella Cuccarini. A svelarlo in esclusiva qualche giorno fa è stato sempre TvBlog. Il giornalista e la showgirl terranno compagnia al pubblico pomeridiano di Rai 1 nel ruolo che nella stagione passata è stato rivestito dalla Fialdini e da Tiberio Timperi. Pare proprio che il mezzo busto del Tg1 sia sempre più a suo agio anche con la tv di intrattenimento. A dimostrarlo la sua esperienza su Rai 3 con Photoshow e quella a Ballando con le Stelle, dove nell’ultima stagione dello show ha indossato i panni dell’opinionista in alcune puntate, custodendo pure il tesoretto.