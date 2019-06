La Vita in Diretta: Lorella Cuccarini e Alberto Matano nuovi conduttori

Lorella Cuccarini e Alberto Matano prossimi conduttori de La Vita in Diretta

La prossima stagione de La Vita in Diretta sarà targata dai conduttori Alberto Matano e Lorella Cuccarini. Questo almeno quel che svela il sempre puntuale e informato Tv Blog. Dal prossimo settembre, dunque, il giornalista e la showgirl terranno compagnia al pubblico pomeridiano di Rai 1. Il mezzo busto del Tg1 sembra sempre più a suo agio anche con la tv di intrattenimento come dimostra la sua esperienza su Rai 3 con Photoshow e quella a Ballando con le Stelle in veste di opinionista e custode del tesoretto per alcune puntate della stagione da poco conclusasi.

Cuccarini protagonista anche delle 4 prime serate del Grand Tour di Linea Verde

Se l’indiscrezione di Tv Blog dovesse trovare conferma, sancirebbe il ritorno in tv a ‘tempo pieno’ di Lorella Cuccarini. La showgirl ha un curriculum invidiabile, anche se, da protagonista, manca da molto tempo sul piccolo schermo. Fatta eccezione per lo show Nemicamatissima del 2016, condotto con Heather Parisi, non guida un programma tutto suo dal 2012/2013, quando fu al timone di Domenica In. Le sorprese per lei non sarebbero finite qui. Sempre Tv Blog svela che alla conduttrice romana classe 1965 saranno affidate anche 4 prime serate del Grand tour di Linea verde, in onda a partire da venerdì 9 agosto. Al suo fianco sarà confermato Federico Quaranta.

La Vita in Diretta cambia pelle: Fialdini e Timperi passano il testimone

I rumor che danno Matano e la Cuccarini prossimi presentatori de La Vita in Diretta parlano di una scelta voluta dalla direttrice di Rai 1 Teresa De Santis, che avrebbe deciso di puntare sull’inedito tandem formato dal giornalista e dalla showgirl per provare a dare nuovo smalto alla trasmissione, visti i risultati dell’ultima stagione non proprio entusiasmanti. Ricordiamo che gli ultimi due anni de La Vita in Diretta hanno visto protagonista Francesca Fialdini (con Marco Liorni nel 2017/2018 e con Tiberio Timperi nel 2018/2019). Il cambio di tutti e due i conduttori al timone dello show non è usuale. Infatti non avveniva dal 2013, quando Paola Perego e Franco Di Mare sostituirono Mara Venier e Marco Liorni.