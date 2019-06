La Vita in Diretta, Lorella Cuccarini sempre più vicina alla conduzione: il gossip

Lorella Cuccarini sempre più vicina a La Vita in Diretta: sarà lei la nuova conduttrice?

Lunedì 17 giugno partirà La Vita in Diretta Estate con Beppe Convertini e Lisa Mazzoli. Ma se certi sono i nomi dei conduttori della versione estiva dello storico e celebre programma pomeridiano di Rai1, ancora nulla di ufficiale è trapelato rispetto ai conduttori dell’edizione autunnale e invernale 2018/2020. Da tempo si parla di una possibile, e sempre più probabile, sostituzione degli attuali conduttori, Francesca Fialdini e Tiberio Timperi. Ma chi prenderà il posto della “coppia litigarella”, come li ha definiti Simona Ventura? A quanto pare in pole position e sempre più vicina alla conduzione de La Vita in Diretta ci sarebbe Lorella Cuccarini che, dopo un periodo di assenza, negli ultimi tempi è tornata ad imporsi sul primo canale con la partecipazione a Buon Compleanno Pippo e la conduzione di Ballata per Genova, in onda in prima serata il prossimo 14 giugno.

La Vita in Diretta: Lorella Cuccarini prenderà il posto di Francesca Fialdini?

A rilanciare l’indiscrezione è il noto portale Tv Blog, secondo cui Lorella Cuccarini parrebbe essere “un punto fermo” nelle trattative a Viale Mazzini per quanto riguarda la ricerca dei nuovi conduttori de La Vita in Diretta. Se così fosse, si andrebbero a confermare anche le voci che vogliono un addio di Francesca Fialdini al programma che ha condotto per due anni, prima accanto a Marco Liorni e poi con Tiberio Timperi. La scelta ricadrebbe proprio sulla bella Cuccarini, in quanto il programma per un rilancio e per battere la concorrenza “dursiana” ha bisogno di un volto televisivo non solo molto noto, ma che sia anche trascinante e rassicurante. E quella che anni fa venne definita “la più amata dagli italiani” sembra essere la donna perfetta.

La Vita in Diretta 2019-2020: Cuccarini-Infante nuova coppia di conduttori?

Scartata a questo punto l’ipotesi Paola Ferrari, sembra quasi certo che al timone della nuova edizione de La Vita in Diretta ci sarà Lorella Cuccarini. Volto storico Rai che, un po’ come Mara Venier con Domenica In, dopo la prolungata assenza, farebbe ritorno sul piccolo schermo in grande stile. Da più di dieci anni ormai, la trasmissione di infotainment del primo canale vede una conduzione a due, formata da una donna e da un uomo. Chi prenderà posto, dunque, accanto a Lorella? L’ipotesi più accreditata, sempre secondo Tv Blog, sarebbe quella di Milo Infante. Altri nomi in ballo sono quelli del giornalista Alberto Matano e ancora quello di Timperi, che in questo senso vedrebbe confermata la sua presenza, al contrario della sua attuale collega.