La Vita in Diretta: da settembre due nuovi conduttori? Le ultime indiscrezioni

Francesca Fialdini e Tiberio Timperi non condurranno più La Vita in Diretta? A quanto pare i due presentatori, dopo aver guadagnato con fatica la giusta sintonia, da settembre potrebbero lasciare il timone del programma pomeridiano di Raiuno. In quel di Viale Mazzini si respira aria di rivoluzione. Infatti la nuova direttrice del primo canale sembra essere intenzionata ad apportare i primi importanti cambiamenti della sua gestione in vista della prossima stagione televisiva. E le prime modifiche sembrano proprio riguardare La Vita in Diretta. La conduzione Fialdini-Timperi non ha convinto in termini di gestione e di ascolti. Dopo i problemi iniziali tra i due presentatori e qualche polemica di troppo, un passaggio di testimone era prevedibile e quasi scontato.

Francesca Fialdini e Tiberio Timperi potrebbero essere sostituiti da Paola Ferrari e Massimo Giletti

Secondo alcune indiscrezioni sembra proprio che Francesca Fialdini e l’appena arrivato Tiberio Timperi (che ha preso il posto di Marco Liorni) non verranno confermati al timone de La Vita in Diretta. Secondo quanto riportato dal sito Spray News, che ha consultato fonti accreditate vicine a Viale Mazzini, starebbe emergendo con insistenza il nome di Paola Ferrari. La prima donna di 90° minuto, che recentemente ha espresso il suo giudizio sulla bella Diletta Leotta, ha una carriera di tutto rispetto nel mondo del giornalismo e ha sempre collezionato ottimi ascolti con le sue trasmissioni. L’ipotesi dunque è credibile, ma quale figura maschile dovrebbe affiancarla? Sempre secondo le stesse fonti, come già anticipato da alcuni rumors in circolazione, accanto alla Ferrari potrebbe arrivare un ex volto Rai, ovvero Massimo Giletti.

La Vita in Diretta: le possibili scelte della direttrice Teresa De Santis

Insomma la direttrice di Raiuno avrebbe in mente un colpo grosso, riportando in Rai il conduttore Massimo Giletti che sembra essere in uscita da La 7. Ad ogni modo, come sottolineato dal sito Spray News, non c’è stato ancora un contatto diretto con l’ex conduttore de L’arena, ma pare che per convincerlo a tornare la De Santis sia disposta ad affidargli anche una striscia di informazione serale.