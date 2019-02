Massimo Giletti torna in Rai, è ufficiale: condurrà di nuovo L’Arena

Massimo Giletti torna in Rai: dopo il capitolo La7 il conduttore ritorna con L’Arena su Rai 1

Massimo Giletti lascia La7 e ritorna in Rai, è ufficiale. A confermare le voci che da diverso tempo circolano sul conduttore è stato oggi il settimanale Chi. Secondo quanto riportato, dunque, Giletti farà di nuovo parte della squadra Rai, lasciando le reti private per tornare alla TV pubblica. A chi gli ha domandato se riprenderà le redini de La vita in diretta, però, Massimo risponde subito che no, non lo farà. La sua intenzione, difatti, è quella di prendere di nuovo le redini de L’Arena. Per lui, inoltre, i vertici starebbero valutando altri progetti.

Massimo Giletti torna in Rai: dopo L’Arena un programma in prima serata? L’indiscrezione

Il ritorno di Massimo Giletti in Rai potrebbe essere un ritorno in grande stile. La prossima stagione televisiva, come anticipato sopra, potrebbe portargli nuovi ed entusiasmanti progetti. Il conduttore, nello specifico, potrebbe non solo riprendere il controllo de L’Arena. Secondo l’ultima indiscrezione pubblicata nella rubrica Chicche di Gossip di Chi la Rai starebbe pensando ad affidargli alcuni speciali in prima serata, sempre su Rai 1. Di cosa si tratti, però, non lo sappiamo, perché nulla è stato detto o svelato a tal proposito. Per saperne di più, probabilmente, non ci resta che aspettare.

Massimo Giletti: “La Rai rappresenta un ferita aperta per me”

“La Rai rappresenta una ferita aperta per me” aveva dichiarato non poco tempo fa Massimo Giletti in merito alla sua decisione di lasciare la rete che per anni lo aveva accolto. Oggi però, visto come sono andate le cose, ogni tipo di divergenza sembrerebbe essere stata superata da entrambi le parti (ed eventuali problemi risolti). Con il suo ritorno, infatti, il conduttore sta dimostrando di non avere più alcuna riserva nei confronti della rete pubblica italiana.