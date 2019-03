La vita in Diretta ascolti, Tiberio Timperi: “È un programma molto seguito”

La Vita in Diretta continua a non brillare in quanto a share nonostante alcuni nuovi accorgimenti e la ritrovata sintonia tra i due conduttori. Il talk show pomeridiano di Raiuno, condotto in questa edizione da Francesca Fialdini e Tiberio Timperi, sembra non convincere il pubblico italiano che continua a preferire la concorrenza rappresentata da Pomeriggio 5. Nella puntata andata in onda ieri 19 marzo, nel giorno della festa del papà, La Vita in Diretta, infatti, ha raccolto 1.429.000 spettatori (13.5%) nella prima parte e 1.660.000 spettatori (14.5%) nella seconda parte. Barbara d’Urso su Canale 5, invece, ha conquistato 1.811.000 spettatori (16.9%) nella prima parte, 1.863.000 spettatori (16.2%) nella seconda parte e 1.838.000 spettatori (14.4%) nella terza brevissima parte.

Tiberio Timperi: la dichiarazione su La Vita in Diretta

All’inizio dell’anno, dopo il picco negativo registrato nella giornata del 22 gennaio, pare che la Rai abbia convocato una riunione straordinaria per decidere il destino de La vita in Diretta e si era ipotizzata anche una possibile chiusura. E tutto questo nonostante il rinnovo alla conduzione deciso durante l’estate scorsa con l’uscita di Marco Liorni e l’ingresso di Tiberio Timperi che da tanti anni rappresenta uno dei volti maschili più amati dell’azienda di stato. Proprio il conduttore dagli occhi di ghiaccio, nella diretta odierna del programma, parlando con uno degli ospiti della puntata ha affermato: “Questo è un programma molto seguito”.

La Vita in Diretta: Marco Liorni dice la sua sugli ascolti in calo

Sicuramente La Vita in Diretta è un programma abbastanza seguito, che sembra rivolgersi ad un target non di giovani. E comunque gli ascolti, rispetto alle edizioni con Marco Liorni, appaiono più bassi. Proprio l’attuale conduttore di Italia Si!, intervistato da Libero Quotidiano dopo i rumors che lo vedrebbero tra i papabili conduttori di Reazione a catena, ha parlato del talk pomeridiano del primo canale. Al giornalista che afferma che con la sua dipartita gli ascolti de La Vita in Diretta son calati, così ha risposto: “Ma no, il gruppo autorale è ottimo e i conduttori esperti. I programmi, almeno quelli di informazione e infotainment, non dovrebbero essere valutati solo per gli ascolti: certi argomenti forse non hanno grande appeal, ma è compito del servizio pubblico trattarli”.