Reazione a catena 2019: chi sarà il conduttore del game show?

Manca poco all’inizio di Reazione a Catena, in onda da maggio ad inizio settembre su Raiuno, e giustamente i telespettatori incominciano a chiedersi chi sarà al timone della nuova edizione del programma. In questi giorni stanno circolando numerose voci sui possibili candidati alla conduzione e secondo il gossip nostrano sarebbero almeno una decina i volti maschili del piccolo schermo che potrebbero prendere il timone del game show, presentato nell’ultima edizione da Gabriele Corsi. Stando ai rumors circolanti, il più accreditato alla conduzione di Reazione a catena 2019 sarebbe però il buon Marco Liorni, attuale conduttore di Italia Si! che già lo scorso anno figurava tra i nomi Papabili. Ce la farà quest’anno? Intanto spuntano anche le ipotesi Tiberio Timperi.

Marco Liorni condurrà reazione a catena? Spunta anche l’ipotesi Tiberio Timperi

Secondo quanto riportato dal sito Tv Zoom, Gabriele Corsi, nonostante il buon risultato dell’ultima edizione (si parla del 25,7% di share e ben 4 milioni di telespettatori) non sarebbe stato confermato. Mentre per il sito di Davide Maggio e Vanity Fair in prima linea per il posto nella 13esima edizione di Reazione a catena ci sarebbe Marco Liorni. Ma i rumors sono davvero molti e così spunta anche il nome di Tiberio Timperi, oltre a quelli di Alessandro Greco, Giancarlo Magalli e Flavio Montrucchio, come invece scrive Tv Blog. Se, come sembra, sarà proprio Liorni il nuovo protagonista di Reazione a catena, per il presentatore romano si tratterebbe sicuramente di una promozione e di un piccolo premio dopo la scommessa Italia Si! (che ha dovuto combattere contro Verissimo) e i precedenti anni a La Vita in Diretta contro la spietata Barbara d’Urso.

Tiberio Timperi e Reazione a catena tra ipotesi e gossip

Reazione a catena è andato in onda per la prima volta nel 2011 e fino ad il oggi gioco-quiz di casa Rai ha visto alternarsi ben 4 presentatori: Pupo, Pino Insegno, Amadeus e Gabriele Corsi. Come detto, sembra quasi certo che a condurre la prossima edizione sarà Marco Liorni, ma se invece fosse davvero Tiberio Timperi? Il conduttore ha preso il posto proprio di Marco a La Vita in Diretta accanto a Francesca Fialdini, dimostrando di avere una verve alquanto frizzantina. Sarà arrivato il momento di fare un’esperienza in un quiz? Si aspettano aggiornamenti. Intanto Timperi continua il suo impegno con il suo attuale talk show dove ha ammesso di essersi ritoccato in viso.