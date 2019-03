Tiberio Timperi rifatto? La confessione in diretta: “Ho fatto un intervento”

Tiberio Timperi a La Vita in diretta confessa di essersi sottoposto a un intervento estetico

Durante l’Ultima puntata de La Vita in Diretta, Tiberio Timperi ha confessato pubblicamente di essersi sottoposto ad un intervento di chirurgia estetica. Il conduttore romano, molto amato dal pubblico femminile per i suoi occhi color ghiaccio, ha dichiarato di aver fatto la blefaroplastica. Si tratta di un intervento di chirurgia estetica che consente di migliorare l’aspetto e la funzionalità delle palpebre o di eliminare le borse sotto gli occhi. In studio si parla proprio di questo tipo di intervento che Francesca Fialdini presenta come il terzo più richiesto in Italia e, quindi, anche tra i più sicuri. La conduttrice racconta la storia di Rosa Angela, un’infermiera di 46 anni deceduta in una clinica milanese mentre si sottoponeva alla blefaroplastica.

La Vita in Diretta, Tiberio Timperi confessa: “Ho fatto anche io la blefaroplastica”

Tiberio Timperi e Francesca Fialdini affrontano il delicato tema con alcuni ospiti, tra cui il chirurgo Domenico Reitano. Il quale spiega che gli interventi di chirurgia estetica o plastica sono dei veri e propri interventi, equiparabili a quelli che si fanno per cose molto serie. Mentre parla con il professore, Timperi chiede a che cosa bisogna fare assolutamente caso quando si sceglie una clinica per sottoporsi ad un’operazione. E così si lascia andare ad una confessione inedita: “Anche io ho fatto la blefaroplastica”. E in riferimento alla drammatica vicenda trattata, aggiunge: “Devo dire che mi è andata bene, non lo so?!”.

Tiberio Timperi e la nuova confessione a La Vita in Diretta

Il noto presentatore dopo aver confessato di essere ingrassato per colpa de La Vita in Diretta, si è lasciato andare, forse in modo involontario, ad una nuova rivelazione sulla sua vita provata. Tiberio Timperi, schietto e sempre più sincero con il suo pubblico, ha rivelato con molta spontaneità di aver fatto uso di ritocchini estetici e, in questo caso, probabilmente per mantenere sempre al top gli occhi e lo sguardo che le telespettatrici italiane tanto amano di lui.