Tiberio Timperi ingrassato? “Da quando conduco La Vita in Diretta sono lievitato”

Tiberio Timperi è ingrassato? La dichiarazione in diretta che sorprende

Nell’ultima puntata de La Vita in Diretta (in onda venerdì 22 febbraio) si è parlato di diete e corretta alimentazione. Ospite del programma pomeridiano di Raiuno, nel segmento condotto da Tiberio Timperi, una nota nutrizionista e l’attrice, fieramente curvy, Giada Desideri. Durante la conversazione si è cercato di capire come mai sempre più italiani sono in sovrappeso e quali potrebbero essere gli errori che si commettono nel proprio stile di vita e nel proprio regime alimentare. La bella attrice, moglie di Luca Ward, ha raccontato del suo cambiamento fisico, associando l’aumento di peso alle gravidanze e ad un’alimentazione disordinata. Così, anche il padrone di casa ha ammesso di essere un po’ ingrassato negli ultimi tempi, esattamente da quando conduce La Vita in diretta, e così si lasciato andare ad una confessione simpatica ed inaspettata sulla sua forma fisica.

La Vita in diretta, la confessione di Tiberio Timperi: “Sono lievitato”

Tiberio Timperi, che in una delle ultime puntata si è anche arrabbiato, a La Vita in Diretta ha parlato di diete. Mentre ascoltava i consigli della nutrizionista e la storia della sua ospite, l’attrice e blogger Giada Desideri, si è lasciato andare ad una confessione sul suo peso, ammettendo di essere ingrassato a causa del programma che conduce dal lunedì al venerdì sul primo canale. Il conduttore dagli occhi di ghiaccio ha confessato simpaticamente di essere ingrassato da quando è al timone della trasmissione. “Da quando conduco La Vita in Diretta sono lievitato”, ha affermato. Timperi, poi, ha anche detto di amare molto la cioccolata, soprattutto quando si sente un po’ depresso o triste. Così ironico come sempre afferma: “Non la spalmo sul pane, ma sulla piadina… che c’ha pure lo strutto”.

A La Vita in Diretta Tiberio Timperi parla di diete con l’attrice Giada Desideri

Durante questo momento dedicato a le diete, viene mandato anche un servizio sul cibo spazzatura. Prima del servizio si sente Tiberio Timperi, che ha appena affermato di aver preso qualche chilo, dire “Che bono”. A quanto pare il conduttore Rai è veramente un buongustaio e un amante del cibo. A parlare con lui dell’argomento in studio, però, c’era anche Giada Desideri che ha spiegato di aver preso peso negli anni un po’ a causa delle gravidanze, ma anche e soprattutto a causa di un’alimentazione disordinata. la bella attrice curvy ha spiegato che all’inizio della sua carriera ha seguito un regime alimentare molto rigido per poi dirsi “Ma perché mi devo punire in continuazione?!”. Dopodiché ha affermato di essersi lasciata andare, in alcuni momenti forse un po’ troppo, per poi dire che però poi è importante capire come mangiare.