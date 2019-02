Tiberio Timperi “incavolato” a La Vita in diretta: ecco cosa è successo

La Vita in Diretta: Tiberio Timperi e l’amaro commento per la truffa all’anziana signora

Tra gli argomenti dell’ultima puntata de La Vita in Diretta (in onda lunedì 18 febbraio) c’è stato quello delle truffe, nello specifico si è parlato dei sempre più frequenti inganni nei confronti delle persone anziane. Dopo aver aperto la trasmissione come di consueto insieme a Francesca Fialdini, Tiberio Timperi ha accolto in studio una signora di sessanta anni che ha raccontato al pubblico in studio e a quello da casa la sua storia di vittima di una truffa casalinga che le è costata più di cinquemila euro. Tiberio Timperi ha ospitato negli studi de La Vita in Diretta una signora di circa sessanta anni, recentemente vittima di una bruttissima truffa a casa sua.

Tiberio Timperi a La Vita In diretta: “Mi sto incavolando”

La signora ha raccontato ai microfoni della storica trasmissione pomeridiana la sua delicata vicenda, che le è costata un bel po’ di risparmi. Contatta da uno sconosciuto con una scusa molto veritiera, la signora anziana incoscientemente ha consegnato ad una ragazza, giunta a casa sua dopo una telefonata, tutti i suoi gioielli per un valore superiore a cinquemila euro. Nonostante ciò, i truffatori sono riusciti a spillarle anche altri tremila euro in denaro. Tiberio Timperi assiste quasi interdetto al racconto. La protagonista sdrammatizza ironicamente, ma il conduttore è davvero amareggiato e afferma: “Mi sto incavolando”.

La Vita In diretta: il racconto delle truffe a domicili agli anizni che fanno arrabbiare Timperi

Il racconto dell’anziana signora truffata ha colpito molto il padrone di casa Tiberio Timperi, che ha spiegato che queste cose non fanno davvero arrabbiare. La storia, dunque, è stata raccontata a La Vita in Diretta per far luce su questo tipo di vicende, purtroppo sempre più frequenti in Italia, e per mettere in guardia tutte le persone di una certa età.