Francesca Fialdini conferma l’addio a La Vita in Diretta? “Chiunque ci sarà…”

Francesca Fialdini lascia La Vita in Diretta? La frase che insospettisce

Ormai da tempo si parla di un possibile cambio di guardia alla conduzione de La Vita in Diretta. A lasciare il programma potrebbe essere Francesca Fialdini che, a quanto pare, non sarebbe stata ancora riconfermata nella prossima edizione. Nella puntata di oggi della trasmissione pomeridiana (in onda lunedì 06 maggio), la bella conduttrice toscana ha intervistato Eugenio, uomo che in seguito ad una caduta in bicicletta si è visto amputare in ospedale una gamba. Una storia molto delicata che la Fialdini sembra aver preso particolarmente a cuore, promettendo e assicurando al suo ospite che La Vita in Diretta continuerà a seguire la sua vicenda anche il prossimo anno. Proprio in questo momento ha detto una frase che sembra confermare il fatto che nella prossima stagione televisiva non porterà più avanti lei la trasmissione.

La Vita in Diretta: Francesca Fialdini conferma l’addio al programma?

Alla fine della sua intervista al signor Eugenio, la conduttrice ha assicurato al suo ospite che il programma che attualmente conduce continuerà a parlare della sua storia. Però ha anche fatto intuire che, probabilmente, non sarà più lei a farlo: “Chiunque ci sarà a La Vita in Diretta, lo farà…”, ha affermato. Parole che insospettiscono e che lasciano ipotizzare ancora una volta un reale addio al programma di infotainment di Rai 1 da parte di Francesca Fialdini. Insomma, dopo la frecciatina di qualche tempo fa e le indiscrezioni che la vedrebbero sostituita da Paola Ferrari o Lorella Cuccarini, sembra che la giornalista toscana continui a dire fra le righe ai telespettatori che potrebbe davvero non partecipare più a La Vita in Diretta.

Le parole di Tiberio Timperi su Francesca Fialdini

Francesca Fialdini lascia La Vita in Diretta? Al momento non si hanno conferme ufficiali al riguardo. Intanto il compagno di conduzione Tiberio Timperi, che in puntata con lei ha scherzato sul Royal baby, sulla collega attraverso un’intervista a Nuovo Tv, ha dichiarato: “Ho trovato una partner che avevo già incontrato a Unomattina in Famiglia, ‘Franceschina’, che a mio parere è maturata professionalmente”. Su una possibile nuova edizione de La Vita in Diretta con la Fialdini oppure con una nuova compagna, il conduttore romano si è invece limitato a dire: “Farei il mio lavoro: condurre è il mio compito”.