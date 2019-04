Francesca Fialdini lascia La Vita in Diretta? La frecciatina: “L’anno prossimo serate in piazza”

La Vita in Diretta, Francesca Fialdini potrebbe essere sostituita: La frase della conduttrice è una frecciatina alla Rai?

Da qualche giorno si continua a parlare di un possibile cambio di conduzione a La Vita in Diretta, storico programma pomeridiano di infotainment del primo canale. Secondo alcune insistenti indiscrezioni, infatti, sembra proprio che Francesca Fialdini e l’appena arrivato Tiberio Timperi non verranno riconfermati nella prossima stagione televisiva. Tiberio e Francesca hanno avuto un po’ di difficoltà a trovare la giusta sintonia e un metodo di lavoro che potesse accontentare entrambi, ora però appaiono tranquilli e affiatati. L’attuale clima disteso sembra non essere sufficiente e quindi potrebbero non condurre il talk show il prossimo anno. Ma chi dovrebbe prendere il posto del duo Timperi-Fialdini? Secondo il sito TvBlog al momento in pole position ci sarebbero Massimo Giletti, come conduttore maschile, e Paola Ferrari o Lorella Cuccarini, come presenza femminile. Sarà così? Intanto oggi l’attuale presentatrice del programma si è lasciata sfuggire una frase, che sembra svelare un po’ di malcontento.

Francesca Fialdini non condurrà più La Vita in Diretta? “L’anno prossimo presento serate in piazza”

Tiberio Timperi è subentrato a Marco Liorni presto al timone di un quiz, mentre Francesca Fialdini, arrivata dopo Cristina Parodi, conduce La Vita in Diretta dal 2017. Dopo i rumors che la vedrebbero sostituita il prossimo anno da Paola Ferrari (che ha condiviso su Instagram lo screen del nostro articolo, e questo potrebbe essere un ulteriore segnale) o dalla spumeggiante Lorella Cuccarini, la giornalista toscana oggi ha detto una frase che potrebbe sembrare una frecciatina indirizzata a chi vorrebbe “farla fuori”. In studio c’è un anziano ospite, vittima di una truffa da parte di una badante romena. Timperi, al solito spiritoso, mentre lo conceda, esclama: “Però lei (Francesca Fialdini NDR) non si propone come badante eh!”. A questo punto la conduttrice toscana risponde a tono al collega e si lascia sfuggire una frase che sembra parlare del suo prossimo futuro, svelando un bel po’ di malcontento. Francesca Fialdini, rivolgendosi al signore, chiosa: “Viene con me a presentare il prossimo anno le serate in piazza e poi viene Tiberio a cantare!”.

Francesca Fialdini e Tiberio Timperi a La vita in Diretta, il commento ironico di Simona Ventura: “La coppia litigarella”

Una frase spiritosa e un po’ acida al contempo, che potrebbe confermare le indiscrezioni circolanti. Infatti leggendo fra le righe, sembra che la conduttrice volesse dire che dal prossimo anno sarà libera, cos’ come Timperi che dovrebbe cantare alle serate di piazza da lei condotte. Intanto Simona Ventura, recentemente ospite della trasmissione quotidiana di Raiuno, amerebbe rivedere Tiberio e Francesca in contrapposizione come nelle prime dirette. La presto conduttrice di The Voice ha dichiarato in studio che la “coppia litigarella” le piaceva molto. “Vi seguo dalla prima puntata, dove avete avuto dei diverbi. Mi piaceva molto questa coppia litigarella, dovete ricominciare perché era molto divertente”, ha detto. Inizialmente spiazzata, la Fialdini ha poi replicato: “Noi non abbiamo mai smesso”.