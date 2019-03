Belen, Paola Ferrari non ci sta e replica: “Bellezza attira uomini”

Belen, arriva la replica di Paola Ferrari: “Canone di bellezza attira uomini”. La polemica non si placa dopo che la Rodriguez aveva dato dell’invidiosa alla giornalista

Non tende a smorzarsi la polemica tra Belen Rodriguez e la giornalista Paola Ferrari. Tutto è iniziato quando quest’ultima ha criticato Diletta Leotta per un presunto uso eccessivo della chirurgia estetica. Lungo le pagine del settimanale Chi, la modella argentina, amica di Diletta, ha quindi pungolato la Ferrari con parole piuttosto dure: “Sono commenti infelici, dettati da un unico denominatore che si chiama invidia”. Alle parole di Belen, la giornalista sportiva non ha fatto orecchie da mercante ed ha replicato, intervenendo alla trasmissione radiofonica Un Giorno da Pecora: “Io sorrido. Non c’è problema. Ha anche detto dell’invidia…”

Ferrari – Rodriguez: botta e risposta

“Vorrei tranquillizzarla che questo vizio capitale non mi tocca – ha affermato Paola Ferrari, riferendosi a quanto espresso da Belen -. Ho una vita molto fortunata, faccio un bel lavoro, ho due figli splendidi e l’invidia non è proprio adatta a me. Mi vergognerei la mattina a guardarmi allo specchio pensando di invidiare qualcuno“. Si entra poi nel dettaglio della diatriba, menzionando anche la Leotta: “So che parlava di Diletta e del vecchio discorso dei fatti e rifatti… Io cosa vi devo dire? Ho dei canoni diversi di bellezza, Ad esempio Anna Foglietta…”. La Ferrari porta il discorso sulla professione da lei svolta: “Sono due bellissime donne (Belen e Leotta, ndr), però sceglierei una bellezza più moderna, meno legata a canoni provocanti per attirare gli uomini… E Belen deve capire che io sono anche una giornalista e ho tra i miei doveri possibilità di critica. Non si deve arrabbiare, quindi, se una la critica”.

Paola Ferrari risponde ai rumors che la vorrebbero con Giletti alla guida della prossima edizione della Vita in Diretta

“Comunque se pensano che devo rifarmi per assomigliare a loro hanno capito male perché mi piaccio come sono e sono per le donne che si accettano… La donna molto provocante non mi piace, è una scelta personale”, ha concluso la giornalista che è poi stata stuzzicata sulle voci che la vorrebbero alla conduzione della Vita in Diretta assieme a Massimo Giletti la prossima stagione. “A questo vi rispondo tra qualche mese. Al momento sto bene dove sono… Sarebbe una bellissima esperienza, ma lasciare il calcio prima degli Europei mi dispiacerebbe molto“, ha dichiarato Paola Ferrari.