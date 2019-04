By

Reazione a catena: il nuovo conduttore è Marco Liorni

Non ci sono più dubbi: Marco Liorni è il nuovo conduttore di Reazione a catena. A renderlo noto è Tv Blog: secondo quanto scrive il sito, il direttore di Rai 1 Teresa De Santis ha scelto Liorni tra i tanti e diversi pretendenti alla conduzione del game show estivo. Nelle scorse settimane si è parlato di una riconferma di Gabriele Corsi, che ha condotto il programma lo scorso anno, e di Tiberio Timperi. Alla fine l’ha spuntata Liorni, al momento alla guida di Italia Sì ogni sabato pomeriggio su Rai 1. In realtà il giornalista e presentatore doveva condurre Reazione a catena già nel 2018 ma all’ultimo è stato rimpiazzato proprio da Corsi.

Le parole di Marco Liorni su Reazione a catena

“Un quiz molto bello, ma no, io non parlo con l’azienda di quel programma dallo scorso aprile. Dovevo farlo lo scorso anno, eravamo ai dettagli operativi, il punto di blu dell’abito da scegliere in base alla scenografia. Però poi ci sono state decisioni diverse alla Rai che ho accettato. E ho guardato avanti”, ha raccontato di recente Marco Liorni a Libero.

Quando inizia la nuova edizione di Reazione a catena

Reazione a catena inizierà su Rai Uno a metà giugno e andrà in onda fino a metà settembre. Secondo alcune indiscrezioni, però, la trasmissione potrebbe andare in onda fino a gennaio, prendendo così il posto de L’Eredità.