Torna Reazione a Catena: L’Eredità potrebbe tornare nel 2020

Grosse novità in arrivo in casa Rai. Secondo quanto scrive Giuseppe Candela su Dagospia, nella nuova stagione televisiva -quella 2019/2020- potrebbero esserci dei cambiamenti importanti sui quiz show. In particolare cambiamenti inerenti L’Eredità, da tempo un appuntamento fisso per il pubblico Rai Uno, e il nuovo Reazione a Catena, che negli ultimi anni ha riscosso grande successo. Secondo quanto si legge sul sito di Roberto D’Agostino, i dirigenti Rai starebbero valutando l’idea di far ripartire L’Eredità a gennaio 2020. Non occupando tutta la stagione televisiva, il format eviterebbe un’eventuale saturazione.

Nuovo conduttore a L’Eredità nel 2020?

Inoltre a L’Eredità potrebbe arrivare un nuovo conduttore. Nonostante i buoni ascolti, la presenza di Flavio Insinna continuerebbe a creare più di qualche problema. Da qui la scelta di inserire un nuovo presentare anche se al momento non c’è una lista di papabili. Intanto al posto de L’Eredità potrebbe arrivare Reazione a catena, il quiz estivo che da anni ottiene ottimi ascolti. Il programma potrebbe allungarsi fino a dicembre e avere un nuovo protagonista.

Nuovo conduttore a Reazione a catena?

E sì, pare che Gabriele Corsi – conduttore dell’ultima edizione di Reazione a catena – non abbia convinto fino in fondo i dirigenti Rai. Corsi ha sostituito nel 2018 Amadeus – che ha presentato il format dal 2014 al 2017 – ma la sua conduzione ha suscitato più di qualche perplessità. Ci saranno davvero questi cambiamenti? O tutto resterà come prima? Chi vivrà vedrà!