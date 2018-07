Critiche per Flavio Insinna a L’Eredità? Parla Maurizio Costanzo

Flavio Insinna a L’Eredità al posto di Fabrizio Frizzi

La morte di Fabrizio Frizzi ha lasciato un vuoto incolmabile. In seguito alla sua scomparsa improvvisa sono stati davvero tanti i gesti di affetto compiuti da parte di amici, di colleghi e soprattutto di fan. Fabrizio era uno dei conduttori più amati del piccolo schermo. Volto simbolo di Rai 1, negli ultimi anni entrava nelle case di milioni di italiani poco prima di cena alla conduzione de L’Eredità. Nella prossima stagione televisiva troveremo invece Flavio Insinna, che torna sulla Rete Ammiraglia dopo un periodo burrascoso. Proprio per questo motivo ci sono state alcune critiche in merito alla sua scelta al timone della trasmissione.

Maurizio Costanzo su Flavio Insinna

Lo stesso Flavio Insinna è consapevole della grande responsabilità che ha a prendere in mano un programma del genere. Numerose polemiche per la decisione di mamma Rai, tuttavia c’è chi non è d’accordo e scende in sua difesa. Tra questi Maurizio Costanzo. “Di sicuro Flavio Insinna ha sbagliato a insultare i concorrenti di Affari tuoi. Ma una seconda possibilità non si nega a nessuno. E per lui non potrebbe esserci occasione migliore del programma ereditato dal suo amico Fabrizio Frizzi“, ha dichiarato il conduttore attraverso le pagine del settimanale Nuovo.

Flavio Insinna: le critiche

Duri attacchi a Flavio Insinna in seguito alla messa in onda di Striscia la Notizia di alcuni fuori onda in cui lo stesso conduttore insultava i concorrenti. In particolare una donna sarebbe stata definita con epiteti tipo “nana di me..a“. È partita da lì la campagna anti-Insinna del Tg satirico di Canale 5. L’inviato Valerio Staffelli è andato poi a casa della signora in questione per consegnarle un tapiro d’oro. “Se domani incontro di nuovo la bassetta str0n.a con gli occhiali le offro un caffè e provo a parlarle con calma. E poi le spacco il naso sul bancone del bar“, avrebbe dichiarato Insinna. Una polemica infinita che ha fatto tanto discutere sul web e non solo. Ormai fa solo parte del passato?