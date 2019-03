La Vita in Diretta: Lorella Cuccarini sostituirà la coppia Fialdini-Timperi?

La Vita in Diretta: cambio alla conduzione, Lorella Cuccarini pronta a sostituire Francesca Fialdini e Tiberio Timperi?

La Vita in Diretta: ci sarà un cambio alla conduzione nella prossima stagione, che partirà il prossimo settembre 2019? È questo quello che si vocifera da qualche giorno sul futuro del programma pomeridiano di Rai 1. Secondo alcune indiscrezioni, si respirano alcuni cambiamenti a Viale Mazzini, a decidere la possibile sostituzione a La Vita in Diretta è la nuova direttrice del Canale che starebbe pensando seriamente di far fuori Francesca Fialdini e Tiberio Timperi. La “coppia” ha avuto alcuni problemi all’inizio della loro avventura ma ora hanno trovato un equilibrio. La loro conduzione però continua a non convincere a pieno. E dopo aver fatto i nomi di Paola Ferrari e Massimo Giletti, come possibili futuri conduttori de La Vita in Diretta, oggi TvBlog fa un altro nome. Quello della showgirl e conduttrice, Lorella Cuccarini. Si è passati così dai nomi di due giornalisti-conduttori a quello di un personaggio dello spettacolo. Secondo il sito, alla Cuccarini sarebbe stata offerta la conduzione del programma per la prossima edizione.

La Vita in Diretta: Lorella Cuccarini al timone del programma?

Sarebbe un grande cambiamento quello che si vocifera su La Vita in Diretta. Lorella Cuccarini potrebbe, secondo TvBlog, sostituire i presenti conduttori nella prossima stagione del programma di Rai 1. Tra le motivazioni che avrebbero portato Teresa De Santis a proporre la nuova esperienza lavorativa alla Cuccarini la possibilità di rilanciare un programma, quello di Rai 1, dopo gli ascolti non troppo soddisfacenti di questa edizione. Sarebbe un impegno importante per Lorella, un programma come La Vita in Diretta che va in onda ogni giorno in diretta, potrebbe apportare difficoltà alla sua carriera teatrale.

Chi potrebbe affiancare Lorella Cuccarini? Il toto nomi

Mentre sembra sempre più impossibile la partecipazione di Massimo Giletti a La Vita in Diretta, anche se il giornalista ha in scadenza il contratto con La 7 dove conduce un programma tutto suo: Non è L’Arena. Il nome che invece si sta concretizzando è quello di Tiberio Timperi. Se tutti questi rumors si dovessero avverare, solo il nome di Francesca Fialdini potrebbe saltare. Mente il suo collega potrebbe rimanere al timone del programma. Si tratta, ovviamente, di indiscrezioni e per ora non abbiamo conferme ufficiali.