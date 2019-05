La Vita In Diretta, Tiberio Timperi senza freni sul Royal Baby: le parole ironiche

Tiberio Timperi ironico sulla nascita del Royal Baby a La Vita in Diretta

La Vita in Diretta in questi mesi ha seguito con costanza le vicende della Royal Family e, ovviamente, anche la gravidanza della chiacchieratissima Meghan Markle. Dopo l’ufficializzazione della nascita del bambino, di cui non si conosce ancora il nome, ma che è già stato ribattezzato come il “Black Prince”, nel talk show pomeridiano di Raiuno non si poteva non parlarne. Infatti Tiberio Tiberio e Francesca Fialdini hanno aperto la puntata odierna proprio parlando del primo figlio del Principe Harry e della Duchessa di Sussex. I due conduttori hanno scelto ancora una volta di cominciare la diretta con una gag per strappare un sorriso ai telespettatori e al pubblico presente nello studio 3 della sede Rai di via Teulada. Così il conduttore romano ha raccontato in modo ironico e molto divertente l’ultim’ora che riguarda la famiglia reale inglese.

Royal Baby: le parole di Tiberio Timperi a La Vita in Diretta

La puntata de La vita in Diretta di oggi (lunedì’ 06 maggio) si apre parlando della notizia del momento, l’attesissima nascita del royal baby, che è un maschietto. Francesca Fialdini trova che il collega sia in qualche modo “turbato”, così gli chiede cosa è successo. Timperi con uno sguardo serio, risponde dicendo: “Non abbiamo qualcosa di più adatto all’occasione?”. Prima di aggiungere: “Buon pomeriggio a tutti!”. A questo punto, davanti ad una Francesca Fialdini fintamente smarrita, afferma: “Tutti a parlare di Brexit, ma non ce ne frega niente… È nato il Royal Baby! Pesa 3 chili e 300 grammi e, quindi, auguri ai genitori”. Così ha dato la notizia Tiberio agli spettatori, prima di lanciarsi in un discorso ironico.

Tiberio Timperi sul nome del Royal Baby: “Si chiama amore di papà”

Dopo l’annuncio, il presentatore de La Vita in Diretta ironizza sulla Regina, dicendo che è contenta della nascita del bambino anche perché Harry e Meghan staranno lontani per un po’, e poi spiega il motivo per cui il bambino è stato soprannominato Black Prince. Ecco le suo parole scherzose: “È stato soprannominato il ‘Black Prince’, perché c’è questo innesto di sangue di un’altra etnia. Questo simpatico fagottello è l’ottavo nipote della Regina, che è molto contenta, perché ha saputo che Harry e Meghan vogliono rimanere sei mesi in California per far conoscere il bambino all’altra nonna e poi vogliono trascorrere altri sei mesi in Africa!”. Prima di chiudere la puntata, insieme ad Anna Pettinelli durante il momento in cui si commenta Ballando con le stelle, si è poi divertito a cantare La Tammurriata Nera.