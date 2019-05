Chi è stato eliminato da Ballando con le Stelle e chi è stato ripescato: classifica completa

Risvolti inaspettati nella sesta puntata di Ballando con le Stelle 2019. Allo spareggio finale sono finiti Dani Osvaldo con Veera Kinnunen, Enrico Lo Verso con Samanta Togni e Manuela Arcuri con Luca Favilla. Ad avere la peggio sono state le ultime due coppie, che hanno ottenuto rispettivamente il 27% e il 13% delle preferenze. Uno spareggio che ha sorpreso tutti e che ha creato polemica sui social network. Soprattutto perché Osvaldo è da sempre il favorito di questa edizione mentre Enrico ha ottenuto addirittura il primo posto nella classifica tecnica della serata. Ma i tesoretti e il televoto hanno minato il percorso di Lo Verso, che ha dovuto così abbandonare il programma di Milly Carlucci nonostante i miglioramenti dell’ultimo periodo.

La classifica completa della serata:

1. Angelo Russo & Anastasia Kuzmina

1. Enrico Lo Verso & Samanta Togni

2. Ettore Bassi & Alessandra Tripoli

3. Dani Osvaldo & Veera Kinnunen

3. Milena Vukotic & Simone Di Pasquale

4. Lasse Matberg & Sara Di Vaira

4. Suor Cristina & Team Oradei

5. Nunzia De Girolamo & Raimondo Todaro

6. Manuela Arcuri & Luca Favilla

La classifica è cambiata con tesoretto e televoto

La classifica stilata dai cinque giurati – Carolyn Smith, Fabio Canino, Guillermo Mariotto, Selvaggia Lucarelli e Ivan Zazzaroni – è poi cambiata grazie al televoto e all’assegnazione dei tesoretti. Quello social questa settimana è stato suddiviso in tre premi: 20 punti sono andati ad Angelo Russo, 15 a Lasse Matberg (che è tra l’altro rimasto in mutande in diretta tv!) e 10 ad Ettore Bassi. Il tesoretto da 50 punti del ballerino per una notte – ovvero i tre ragazzi de Il Volo – è stato invece assegnato a Milena Vukotic.

Sfida tra Marzia Roncacci e Dani Osvaldo

La permanenza di Dani Osvaldo a Ballando con le Stelle non è certa: la settima puntata, quella in onda sabato 11 maggio, si aprirà con la sfida tra l’ex calciatore e Marzia Roncacci. La giornalista ha vinto la sfida delle staffette: ha avuto la meglio sugli altri eliminati Antonio Razzi, Marco Leonardi e i gemelli Sampaio e può ora tentare di rubare il posto ad una coppia ancora in gara. Intanto la prossima settimana si continuerà con il ripescaggio: chi tornerà in gioco?