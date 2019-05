Ballando con le Stelle 2019: Lasse Matberg resta in mutande in diretta tv

Nuovo imprevisto a Ballando con le Stelle. Nel corso della sesta puntata si sono strappati in diretta i pantaloni di Lasse Matberg. Il vichingo era impegnato in un romantico valzer con l’insegnante Sara Di Vaira quando si è scucita la parte posteriore dei calzoni. Lasse è rimasto, seppur parzialmente, in mutande (bianche). Ma, da provetto ballerino, Matberg è andato avanti nell’esibizione, non fermandosi neppure per un secondo. Una performance dolce e romantica, ispirata alla celebre fiaba de La Sirenetta, che ha conquistato pubblico e giuria, ottenendo il punteggio finale di 43 punti. A segnalare il problema ci ha poi pensato il giurato Fabio Canino durante il momento delle votazioni.

Lasse Matberg sta convincendo sempre più a Ballando con le Stelle

Nonostante un inizio complicato, Lasse Matberg è migliorato settimana dopo settimana a Ballando con le Stelle. Il norvegese ha fatto dei veri e propri passi da gigante, complice pure gli insegnamenti di Sara Di Vaira, che non si è arresa ai brutti voti iniziali. Un percorso intenso che è stato elogiato dal giornalista Alberto Matano, il custode del tesoretto, nel corso dell’ultima puntata del programma di Rai Uno. “Lasse ha avuto dei miglioramenti enormi e non è facile per una persona della sua stazza, che non conosce neppure la nostra lingua”, ha osservato il mezzo busto del Tg 1.

Lasse Matberg si divide tra lavoro e sala prove a Ballando

Tra una prova e un’altra di Ballando con le Stelle, Lasse Matberg continua a lavorare. I superiori di Lasse Matberg hanno approvato la partecipazione a Ballando con le Stelle ma il 33enne deve garantire una presenza di almeno due giorni alla settimana nel suo ufficio. “Quindi faccio la spola tra Belgio e Italia: il lunedì e il martedì sono a Bruxelles, e da mercoledì sono a Roma, ad allenarmi il doppio degli altri concorrenti”, ha puntualizzato l’ufficiale che, sporadicamente, lavora anche come modello.