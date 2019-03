Lasse Matberg, prima intervista del vichingo di Ballando: “Milly si prenderà cura di me”

Lasse Matberg a Ballando con le stelle: la prima intervista in Italia

Lasse Matberg è uno dei dodici concorrenti che compongono il cast di Ballando con le stelle 2019, dance show condotto da Milly Carlucci in onda dal prossimo sabato 30 marzo su Rai Uno. A darne l’annuncio ufficiale a La Vita in Diretta, in occasione di quello che è stato definito come il Ballando Day, è stata la stessa conduttrice. Classe 1986, Matberg è una star del web, dove è noto con l’appellativo di vichingo per via della folta barba e la chioma bionda, con più di 620mila seguaci su Instagram. Il futuro ballerino con le stelle, nutrizionista e laureato in Discipline Sportive, oggi è anche un tenente della Reale Marina Norvegese. Nella puntata del 14 marzo del talk show pomeridiano del primo canale, Tiberio Timperi e Francesca Filadini hanno ospitato Lasse per la prima intervista italiana.

Ballando con le stelle: Lasse Matberg spiega perché ha deciso di partecipare al programma di Milly Carlucci

Giunto in studio a La Vita in Diretta dopo l’annuncio ufficiale di Milly Carlucci, Lasse Matberg sembra aver fatto colpo su Francesca Fialdini, rimasta a bocca aperta davanti alla sua bellezza. La conduttrice toscana è curiosa e gli chiede come mai ha deciso di partecipare ad uno show italiano molto seguito, “un programma cult” come Ballando con le stelle. “Chi te lo fa fare?”, domanda schietta. “Quando mi hanno contattato io ho avuto questa ottima impressione e ho avuto la fortuna di parlare con Milly al telefono”. Il ragazzo rivela di essersi fatto convincere proprio dalla Carlucci, che gli avrebbe fatto una promessa: “Mi ha convinto che anche se è una grande produzione non c’è nulla di cui avere paura perché ha detto ‘noi ci occuperemo di te’. L’ho presa sulla parola ed eccomi qui!”, ha replicato entusiasta.

Il vichingo Lasse Matberg a La Vita in Diretta prima di Ballando

Nel programma pomeridiano di Rai Uno per la sua prima intervista italiana, Lasse Matberg rivela a Timperi come mai hai i capelli così lunghi nonostante sia un ufficiale della marina reale della Norvegia. “Ma tutta questa cofana di capelli? Sotto le armi?”, chiede curioso il conduttore. Così il prossimo concorrente di Ballando, spiega: “È possibile, te lo fanno fare purché non tocchino il colletto dell’uniforme. Allora puoi avere tutti i capelli che vuoi”. La web-star norvegese in un’intervista di qualche anno fa al Daily Mail, ha dichiarato di essere stato vittima di bullismo quando era un ragazzino: “Mi dicevano che ero brutto e mi prendevano in giro per via dei miei denti da coniglio”. Denti che adesso sono praticamente perfetti e bianchissimi, come ha notato un’incantata Francesca Fialdini durante la prima intervista nazionale a La vita in diretta in cui il tenente ha rivelato di aver portato per tanto tempo un apparecchio per correggere il suo difetto.

Ballando con le stelle 2019, Lasse Matberg concorrente: carriera e vita privata

Al momento non si conosce molto della vita privata di Lasse Matberg. Il futuro concorrente di Ballando con le stelle 2019. Eletto Mister Barba di Norvegia nel 2015, lavora anche come modello e sembra riceva spesso proposte di matrimonio e fidanzamento sui social. Attualmente si dichiara felicemente single. Intanto il vichingo e tenente è approdato in Italia e già nella giornata di ieri (14 marzo 1029) ha iniziato le prove per il debutto del dance show di Milly Carlucci, che andrà in onda dal 30 marzo in prima serata su Rai Uno.