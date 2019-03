Francesca Fialdini resta a bocca aperta per il bel concorrente di Ballando

Francesca Fialdini affascinata dal concorrente Lasse Matberg

Francesca Fialdini nell’ultima puntata de La Vita in Diretta (in onda giovedì 14 marzo) è rimasta a dir poco colpita da uno dei concorrenti della prossima edizione di Ballando con le stelle. Nello storico talk di Raiuno è arrivata Milly Carlucci per presentare al pubblico nostrano il bel norvegese Lasse Matberg. Webstar e tenente della Royal Norwegian Navy, il “Vichingo” (così è stato soprannominato per la sua folta capigliatura bionda e l’aspetto possente) sembra aver fatto colpo su Francesca Fialdini, che quando l’ha visto entrare in studio è rimasta molto colpita, indicando con un dito la sua bocca aperta. Il futuro ballerino ha salutato Milly con un bacio, che poi lo ha invitato a salutare anche la Fialdini come si fa in Norvegia o comunque da vero vichingo. Così il ragazzo, senza esitazione, prende in braccio la padrona di casa tra gli applausi del pubblico in studio. “Good idea!”, esclama Francesca mentre accarezza la spalla dell’ospite appena giunto in studio.

Lasse Matberg e Francesca Fialdini: il feeling a La Vita in Diretta

Milly Carlucci nella giornata di oggi è stata impegnata in quello che ha definito come il Ballando Day. La conduttrice prima a Storie Italiane e poi a La Vita in Diretta ha annunciato ufficialmente alcuni dei futuri protagonisti di Ballando con le stelle 2019. Francesca Fialdini chiede di poterlo incontrare e, così, l’ufficiale ed istruttore di reclute entra in studio. Tiberio e Francesca lo intervistano e il tenente sembra incuriosire molto la conduttrice, che dopo aver espresso apertamente l’apprezzamento per la scelta di Milly. A fine intervista, poi dichiara con ironia: “Io vado via con lui, tu fai quello che vuoi”, le sue parole sono dirette al collega conduttore Tiberio Timperi. Quest’ultimo ha poi fa una delle sue irriverenti osservazioni: “Chissà come sarà dopo la cura Fialdini, Lasse Matberg”.

Ballando con le stelle: Milly Carlucci spiega perché ha scelto il “vichingo” Lasse Matberg

“Io cercavo sul web personaggi particolari e sono stata colpita da lui, scoprendo poi il suo ruolo nella marina norvegese, nonché rappresentante della Marina alla Nato”. Ha spiegato Milly Carlucci sulla scelta fatta per il nuovo cast dello storico dance show di casa Rai.