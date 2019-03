Ballando con le stelle: Milly Carlucci annuncia ufficialmente altri due concorrenti

Milly Carlucci a La Vita in Diretta annuncia il quinto e il sesto concorrente di Ballando con le stelle

Oggi va in scena il Ballando day. Nella giornata di oggi 14 marzo, Milly Carlucci sta facendo un mini-tour in alcune trasmissioni Rai per annunciare ufficialmente chi sono i concorrenti dell’edizione targata 2019 di Ballando con le stelle. Così, dopo aver annunciato il nome di Marco Leonardi (giovane youtuber siciliano) questa mattina a Storie Italiane con Eleonora Daniele, l’elegante conduttrice è accorsa nel talk show pomeridiano La Vita in Diretta per comunicare altri due nomi. Mentre questa sera sarà ai Soliti Ignoti da Amadeus per svelare altre chicche sul cast e sulla nuova edizione. Ma chi sono i due nuovi concorrenti ufficiali di Ballando con le stelle 2019 annunciati dalla Carlucci? Si tratta di Lasse Matberg, che è stato anche ospite in studio per una breve intervista, e la grande attrice Milena Vukotic.

Lasse Matberg a Ballando con le stelle: l’annuncio ufficiale di Milly Carlucci a La Vita in Diretta

Dopo l’annuncio a Storie Italiane e a Italia Si!, anche a La Vita in Diretta Milly Carlucci, ospite speciale per il Ballando Day, fa il nome di Lasse Matberg; modello e webstar famoso con l’appellativo di “Vichingo”. La conduttrice svela di averlo scovato in rete mentre cercava qualche personaggio inusuale. E così è rimasta colpita da questo ragazzo biondissimo, dalla folta chioma e dai denti bianchissimi. Milly parla di “una bella storia”. Si, perché il prossimo concorrente di Ballando con le stelle è addirittura un tenente della reale marina norvegese. Il ragazzo viene poi fatto entrare in studio sotto gli occhi ammirati di Francesca Fialdini e Timperio Timperi. Quest’ultimo gli chiede come mai ha i capelli così lunghi visto che comunque lavora come ufficiale. Lui risponde che adesso è consentito, l’importante è che i capelli non tocchino il colletto della divisa.

Milena Vukotic a Ballando con le stelle: l’annuncio a La Vita in Diretta di Milly Carlucci

Milly Carlucci poi svela il secondo nome, che in realtà è il sesto nome del cast che la presentatrice svela ufficialmente. Così a La Vita in Diretta viene comunicato che anche Milena Vukotic sarà una delle concorrenti in gara dal prossimo sabato 30 marzo su Raiuno. La grande attrice, mitica interprete della signora Enrica Morelli in Un medico famiglia, non è presente in studio come Larse, ma attraverso una clip rivela che è molto emozionata e che ballerà con uno dei danzatori storici, e fa il nome di Simone Di Pasquale.