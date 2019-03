Milly Carlucci annuncia ufficialmente i primi 3 concorrenti di Ballando con le stelle

Ballando con le stelle: Milly Carlucci annuncia ufficialmente i nomi dei primi tre concorrenti

“Cara Milly, grazie per aver scelto Italia Si! per iniziare a rivelare ufficialmente i nomi dei concorrenti”. Con queste parole Marco Liorni accoglie sul podio Milly Carlucci che ha deciso si rivelare, in maniera ufficiale, i nomi dei primi tre nuovi protagonisti di Ballando con le stelle nel programma Italia Si!. La timoniera dello storico dance show di Raiuno, spiega che svelerà i nomi di tutti i futuri ballerini in varie trasmissioni. Un percorso che la porterà dritta alla prima puntata della 14° edizione di Ballando con le stelle, che debutterà sabato 30 marzo. La Carlucci racconta che in questi giorni ci sono stati tanti gossip sul possibile cast e così, prima di svelare i tre nomi, ringrazia tutti i blog e le testate che ne hanno parlato.

Attraverso alcuni indizi posizionati in due ceste, per creare un po’ di suspense, Milly finalmente annuncia i nomi ufficiali. Il primo nome che svela è quello di Sister Cristina, la vincitrice di The Voice of Italy. “Grande Concorrente” afferma la conduttrice, “Si è aperto tutto un mondo di domande su come ballerà e con chi ballerà soprattutto”, poi continua senza svelare con chi sarà accoppiata la famosa suora. Però una cosa l’ha rivelata: rispondendo ad una domanda di Elena Santarelli, ha confermato che Suor Cristina Scuccia non userà abiti di scena, ma che si esibirà sempre con la sua tunica. L’annuncio va avanti e la Carlucci rivela i nomi degli altri due personaggi, che sono l’attore Angelo Russo (Catarella nella serie tv Montalbano) e Antonio Razzi. Questo ultimo nome rivelato, quello dell’ex politico, ha suscitato abbastanza scalpore e stupore in studio. “Il pubblico mormora”, fa notare Marco Liorni.

