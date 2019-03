Ballando con le Stelle, Suor Cristina nel cast: “Pronta alle critiche”

Ballando con le Stelle 2019, Suor Cristina nel cast, è ufficiale. Le parole della religiosa e quelle di Milly Carlucci: il retroscena sulla partecipazione

Suor Cristina Scuccia torna sul piccolo schermo. La vincitrice di The Voice nel 2014 sarà una concorrente di Ballando con le Stelle 2019, programma storico di Rai1 condotto da Milly Carlucci (la nuova edizione partirà sabato 30 marzo). Ad annunciarlo è stata la stessa religiosa delle Orsoline della Sacra Famiglia, rilasciando un’intervista a Famiglia Cristiana (in uscita domani 7 marzo). “So che arriveranno le critiche alle quali mi sto preparando spiritualmente” confida “Il Vangelo stesso ci mette in guardia: ‘Guai quando tutti diranno bene di voi’, mentre San Paolo ricorda che ci è stato dato uno spirito di fortezza, non di timidezza. Quindi è giusto rischiare”.

“L’invito è arrivato direttamente da Milly circa un anno fa”

“La fede non va ghettizzata, portiamola in prima serata – prosegue la cantante -. Se attraverso la mia partecipazione anche solo un’anima sarà toccata, allora ne sarà valsa la pena”. La religiosa svela poi come è andato in porto il suo ‘arruolamento’ nel cast: “L’invito è arrivato direttamente da Milly circa un anno fa, ha chiesto il permesso alla madre superiora, suor Giovanna Fiorile, la quale dopo un periodo di discernimento e di preghiera ha detto sì”. Suor Cristina ha aggiunto che la Carlucci ha l’intento di offrire ai telespettatori del servizio pubblico un messaggio di fede positivo, gioioso e fuori dagli schemi.

Milly Carlucci: “L’abbiamo voluta fortemente”

Per Suor Cristina i riflettori di Ballando con le Stelle non sono una novità assoluta, in quanto fu ballerina per una notte nella passata edizione. Sempre a Famiglia Cristiana ha affidato le sue parole anche Milly Carlucci: “Lei è una testimonianza vivente di come la fede possa aprire il cuore verso il mondo e dare una forza, un’energia, una capacità di abbracciare tutti quanti che è senz’altro unica e irripetibile. È per questo che tutti noi l’abbiamo voluta fortemente: Suor Cristina è un raggio di luce che porterà un messaggio meraviglioso”. Con chi farà coppia? “Non credo di poter ballare in coppia con un uomo come suor Costanza in Che Dio ci aiuti”, ha risposto la Suora.