Da Non è l’Arena a Ballando con le stelle: Nunzia Di Girolamo concorrente della nuova edizione

Nunzia Di Girolamo farà parte del cast di Ballando con le stelle? Nelle ultime ore si è molto parlato di questa possibilità e adesso i rumors sono stati confermati. Ad ufficializzare la partecipazione dell’ex parlamentare di Forza Italia alla nuova edizione del dance show di Milly Carlucci in qualità di concorrente è il sito Blogo, dove si legge: “Certo invece l’approdo nel cast di Ballando con le stelle della politica Nunzia De Girolamo, come alcuni media ieri hanno sussurrato”.

Ballando con le stelle: è ufficiale, Nunzia Di Girolamo tra i concorrenti in gara

Dopo Nancy Brilly, anticipata dal sito di gossip Dagospia, adesso viene confermata anche la partecipazione a Ballando della politica Nunzia Di Girolamo. Ex parlamentare di Forza Italia e attualmente opinionista di successo da Massimo Giletti a Non è L’Arena, sembra essere proprio la politica di origini campane il misterioso asso nella manica di Milly Carlucci di cui si è tanto parlato in questi giorni. Infatti recentemente al settimanale Di Più, la conduttrice aveva dichiarato: “Posso annunciare con orgoglio che avrà un cast eccezionale, pazzesco. Ma sono ancora tenuta al silenzio sui nomi: dico solo che tra i concorrenti ci sarà una figura assolutamente mai vista a Ballando”. Si riferiva forse proprio alla bella ex parlamentare? In effetti vedere un politico in gara potrebbe generare curiosità ed interesse nei telespettatori.

Ballando con le stelle 2019: cast giudici e data di inzio

Sembra quasi tutto pronto per l’edizione targata 2019 di Ballando con le stelle. Lo storico dance show di Raiuno, infatti, tornerà in onda dal 9 marzo all’11 maggio tutti i sabati alle 20.35 su Raiuno. Secondo Dagospia (poi confermato da Raimondo Todaro su Instagram) la partenza del programma potrebbe essere ritardato di una settimana per evitare la concorrenza di C’è posta per te?. Il cast, stando alle dichiarazioni della conduttrice Milly Carlucci, sembrerebbe già chiuso ed ufficializzato. Al momento, tranne i nomi di Nacy Brilly e Nunzia Di Girolamo, però, ancora non è trapelato molto. Non resta che aspettare, dunque, la prima puntata della nuova edizione di Ballando con le stelle per scoprire tutti i nomi ed i volti dei concorrenti. Per quando riguarda la giuria, invece, non dovrebbero esserci cambiamenti o rivoluzioni. Infatti dovrebbe restare la stessa degli ultimi anni con Carolyn Smith presidente (undicesima edizione per lei), con il veterano Guillermo Mariotto (sempre presente), Fabio Canino (undicesima edizione) e l’irriverente Selvaggia Lucarelli (alla sua quarta esperienza).